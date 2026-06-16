El BOE lo hace oficial: el 24 de junio será festivo por San Juan y habrá puente en estas comunidades autónomas

La noche más corta del año se acerca, y con ella millones de personas se preparan para celebrar la festividad de San Juan. El 24 de junio millones de personas celebrarán encendiendo una hoguera el inicio del solsticio de verano. Sin embargo, para muchas de estas personas la festividad no será total, ya que dicho día no es festivo en todas las comunidades autónomas.

Según dicta el BOE, y de acuerdo con el calendario laboral de 2026, el 24 de junio será considerado festivo únicamente en tres comunidades autónomas: Cataluña, Comunidad Valenciana y Galicia. Es por ello que todas las provincias de ellas, 11 en total, gozarán del día festivo.

300 poblaciones en España la celebran

A nivel local cambia la historia, porque son múltiples localidades, repartidas por todo el territorio nacional, las que celebran San Juan y viven un festivo municipal, aunque a nivel provincial se considere un día ordinario más.

Capitales de provincia y ciudades de referencia como León, Albacete, Badajoz o Soria se suman a esta lista de poblaciones que alcanza ya más de 300 en todo el territorio nacional. Este año, el 24 de junio cae en miércoles, por lo que se trunca la ilusión de un posible puente, necesario para más de uno.

El origen de la Noche de San Juan y su relación con el solsticio de verano

Aunque actualmente la festividad está vinculada a San Juan Bautista, sus orígenes son mucho más antiguos. La celebración coincide con el solsticio de verano, un momento que desde tiempos ancestrales ha estado asociado al culto al sol, la fertilidad y la renovación. Diversas culturas europeas encendían grandes hogueras durante estas fechas para rendir homenaje a la luz y pedir prosperidad para los meses siguientes. Con la llegada del cristianismo, muchas de estas tradiciones paganas se adaptaron al calendario religioso, dando lugar a la actual Noche de San Juan. Por este motivo, elementos como el fuego, el agua y los rituales de purificación siguen siendo protagonistas de una de las celebraciones más populares del verano en España.

Diferentes formas de vivir la fiesta

Algo peculiar de la noche de San Juan es que no en todos los sitios se vive de la misma manera. La tradición en Alicante es cumplir con el recurrente salto de las hogueras, una imagen muy habitual en la provincia valenciana y que se ha ido exportando a otras zonas con el paso de los años.

Esta acción de saltar sobre el fuego representa un gesto de purificación para dejar atrás las malas sensaciones, que arden al pasar por encima del fuego de las hogueras encendidas en la playa.

Los menos afortunados, sin embargo, tendrán que esperar hasta el 15 de agosto para gozar de un día festivo a nivel nacional, que será por la celebración de la Asunción de la Virgen, que además cae en sábado.