Qué se hace la noche de San Juan: 3 rituales que debes hacer junto a las hogueras

Cuando llega el 23 de junio, muchas personas se preguntan qué hacer la noche de San Juan para conectar con su magia ancestral. Esta celebración, que mezcla raíces paganas con tradición cristiana, marca el inicio del verano con fuego, agua, deseos y mucha energía simbólica. Es una de esas noches que invitan a detenerse, mirar al cielo y participar en antiguos ritos de renovación. Pero más allá del folclore, la noche de San Juan nos ofrece un momento único para dejar atrás lo viejo y dar la bienvenida a lo nuevo.

Las tradiciones de la noche de hoy están vivas en playas, pueblos y ciudades de toda España, con hogueras que iluminan el cielo y reúnen a personas en torno a un mismo deseo: atraer la buena suerte, la salud y la felicidad. Si alguna vez te has preguntado qué se hace en la noche de San Juan, aquí te contamos los rituales imprescindibles que no pueden faltar para vivir esta velada mágica con toda su intensidad. Desde el fuego purificador hasta los baños nocturnos, pasando por los deseos escritos en papel, cada gesto tiene su porqué y su poder. En concreto, te explicamos tres rituales para la noche de San Juan que debes conocer (y practicar) si quieres aprovechar al máximo su energía transformadora. Porque no se trata sólo de saltar hogueras, sino de conectar contigo mismo, con la naturaleza y con los ciclos que se renuevan bajo la luz del solsticio.

Rituales y tradiciones que no pueden faltar en la noche de San Juan

Toma nota de estas tres tradiciones de la noche de San Juan, ya que no fallan en ninguna de las poblaciones en las que esta noche se celebra por todo lo alto. Si tienes previsto acudir a la playa o al lugar en el que hoy se celebre esta fiesta, deberás prepararte porque además de saltar la hoguera, tendrás que quemar algo que sea viejo y también como no, aprovechar para pedir algún deseo.

Saltar la hoguera

Uno de los rituales más representativos de la noche de hoy es, sin duda, saltar sobre la hoguera. Este acto simbólico forma parte de las tradiciones de la noche de San Juan desde hace siglos. Saltar las llamas, siempre con precaución, se interpreta como una forma de eliminar las malas energías acumuladas durante el año y prepararse para un nuevo comienzo.

Se dice que, si lo haces un número impar de veces, y pides un deseo en cada salto, aumentas tus posibilidades de que se cumpla. Es una tradición festiva y catártica que invita a soltar lo que ya no sirve y a dar paso a lo nuevo. Eso sí, conviene tener en cuenta la seguridad: las hogueras deben ser pequeñas o de brasas, y hay que estar atentos si hay niños presentes.

Quemar lo viejo para empezar de nuevo

Otro gesto muy habitual en esta velada es quemar objetos o símbolos de lo que queremos dejar atrás. Es uno de los rituales más potentes para la noche de San Juan, ya que encierra un fuerte simbolismo de liberación. Puedes escribir en un papel todo aquello que deseas soltar: miedos, tristezas, recuerdos dolorosos… y lanzarlo a la hoguera. También puedes arrojar una prenda vieja, una carta o cualquier objeto que represente un ciclo que deseas cerrar.

Este ritual para la noche de San Juan se practica en muchos puntos del país. Algunos estudiantes, por ejemplo, queman sus apuntes tras los exámenes como forma de celebrar el fin del curso y dar la bienvenida a las vacaciones. Es un acto sencillo pero poderoso que ayuda a visualizar un nuevo comienzo con más ligereza.

Pedir deseos

Por último, si hay algo que no puede faltar en esta fecha mágica es la oportunidad de pedir deseos. Y hacerlo de forma simbólica, con fuego, agua o naturaleza como aliados. Esta es una de las tradiciones de la noche de San Juan más populares y emocionales. Puedes escribir entre tres y cinco deseos en un papel y quemarlos en la hoguera, dejar que sus cenizas se lleven tus anhelos, o lanzarlos al mar si estás en la playa.

También es común escribir los deseos en hojas de laurel (símbolo de prosperidad) y quemarlas con una vela blanca. La idea es que, al elevarse el humo, los deseos viajen al universo. Algunos incluso los entierran o los guardan en un frasco hasta el año siguiente. Sea cual sea tu elección, lo importante es hacerlo con intención y desde el corazón.

Ahora ya lo sabes, si deseas vivir esta noche de forma especial pero además siguiendo los ritos y tradiciones de la Noche de San Juan, recuerda estos tres pasos: salta la hoguera, quema lo viejo y pide tus deseos. Porque la magia de esta noche no está solo en el fuego, sino en el poder que tú le das a cada gesto. Vive estas tradiciones de la noche de San Juan como un regalo: el de empezar de nuevo, con luz, energía y confianza.