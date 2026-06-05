El calendario laboral confirma el festivo del 9 de junio y ésta es la comunidad de España que lo celebra

Junio suele ser un mes curioso en el calendario laboral en España. No hay grandes festivos nacionales, pero sí aparecen varias fechas sueltas que dependen de cada comunidad autónoma y que, en muchos casos, pasan desapercibidas hasta el último momento. Este año, de hecho, ya ha dejado un primer aviso ayer mismo, pero no es el único, porque algunas comunidades ya se preparan para el próximo festivo del 9 de junio.

Ayer 4 de junio, Castilla-La Mancha celebró precisamente el Corpus Christi, una de las citas más importantes dentro de su calendario festivo, con procesiones y actos tradicionales en muchas localidades, especialmente en Toledo. Pero no sólo, también fue un día festivo local en lugares de Andalucía como Granada o Sevilla, de modo que miles de personas pudieron hacer un pequeño descanso en mitad de la semana. Sin embargo, será el 9 de junio cuando de nuevo se produzca un festivo a nivel autonómico. Y luego, después de este día, el mes todavía tendrá otro festivo más, el 24 de junio debido a la celebración de San Juan.

Dónde es festivo el 9 de junio en España

El 9 de junio será festivo en La Rioja y en la Región de Murcia. En ambos casos no se trata de una fecha cualquiera, sino del día en el que celebran su autonomía.

En La Rioja, este día conmemora la entrada en vigor de su Estatuto de Autonomía. Se trata sin duda de un día importante, y lo largo de la jornada suelen organizarse actos institucionales, actividades culturales y celebraciones en distintos municipios. No es un festivo que se viva de forma idéntica en toda la comunidad, pero sí tiene un componente simbólico importante, sobre todo en localidades donde se organizan eventos más visibles.

En Murcia ocurre algo similar. El 9 de junio también marca la aprobación de su Estatuto de Autonomía y se celebra como una jornada dedicada a la identidad regional. En este caso, también es habitual encontrar una programación marcada por los actos oficiales, propuestas culturales y cierta actividad en las calles, aunque con un tono más institucional que festivo en muchos puntos.

¿Se producirá puente en La Rioja y Murcia?

Lo interesante de este festivo no es sólo la fecha en sí, sino cómo cae en el calendario. Como el 9 de junio cae martes, automáticamente abre la puerta a lo que muchos ya están pensando, y es en poder hacer puente. De este modo, aquellos trabajadores que puedan pedir fiesta el lunes, sí que podrían tener asegurados cuatro días para descansar o aprovechar para hacer una escapada.

Tengamos en cuenta que aunque el calendario de La Rioja y el de Murcia, no marcan el lunes como festivo, sí que es un día no lectivo en el calendario escolar. Esto significa que los estudiantes tendrán cuatro días seguidos sin clase, desde el sábado hasta el martes, algo que en muchas casas se traduce directamente a esas escapadas o planes familiares, aunque es importante recalcar que en el caso de los trabajadores, como suele ocurrir, dependerá de cada empresa. No todos podrán librar ese lunes, pero quienes sí tengan esa posibilidad se encontrarán con un puente bastante interesante en pleno mes de junio, justo antes del arranque fuerte del verano.

El otro festivo que queda en junio

Más allá del 9 de junio, el calendario todavía guarda otra fecha que suele tener bastante tirón en determinadas zonas: el 24 de junio, día de San Juan. Ese día será festivo en Galicia, Cataluña y la Comunidad Valenciana. A diferencia del anterior, en este caso cae en miércoles, lo que rompe un poco la posibilidad de hacer un puente largo. Aun así, sigue siendo una jornada muy marcada en el calendario, especialmente por todo lo que rodea a la noche anterior.

En lugares como Cataluña o la Comunidad Valenciana, la noche de San Juan se vive con especial intensidad. Hogueras, reuniones, fuegos artificiales y celebraciones que se alargan hasta bien entrada la madrugada forman parte de una tradición muy arraigada. En Galicia también tiene peso como festivo autonómico, aunque con matices propios en cada zona.

Qué pasa con el resto del calendario laboral

Para quienes no puedan aprovechar estos festivos autonómicos, el calendario laboral de 2026 todavía deja varias fechas importantes más adelante. No llegan hasta la segunda mitad del año, pero son las que realmente afectan a todo el país.

Las próximas citas comunes en toda España serán el 15 de agosto (Asunción de la Virgen), el 12 de octubre (Fiesta Nacional), el 1 de noviembre (Todos los Santos), el 8 de diciembre (Inmaculada Concepción) y el 25 de diciembre (Navidad).

Hasta entonces, este tipo de festivos más localizados son los que marcan la diferencia entre comunidades. Por eso, conviene revisar bien el calendario de cada región, porque lo que para unos es un día laborable normal, para otros puede convertirse en un pequeño respiro en mitad de la semana.