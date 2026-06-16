El juez ordena la detención de Elisa Mouliaá tras no comparecer para declarar por la querella de Errejón

El juez que investiga a la actriz Elisa Mouliaá por calumnias a Íñigo Errejón, ex portavoz de Sumar, ha ordenado este martes que sea detenida y puesta a disposición judicial, tras no comparecer el lunes por tercera vez tras la querella del político, estando ya advertida de que podría ser arrestada.

En un auto dictado este martes, el juez Arturo Zamarriego recuerda que ha citado en tres ocasiones a la actriz, quien ha demostrado «una clara e inequívoca voluntad de sustraerse a la acción de la Justicia, por lo que procede acordar su detención» y puesta a disposición del juzgado para «ser oída en declaración en calidad de investigada».

«Una vez realizado lo anterior, póngase en libertad a la investigada si de ella no estuviere privada por otra causa o motivo legal», indica el magistrado instructor, que detalla que la orden estará vigente en el plazo de cinco años.

Elisa Mouliaá alegó, para justificar su ausencia, que no podía acudir a la citación judicial del lunes porque estaba en el extranjero por motivos de trabajo. «Me encuentro trabajando en el Mar Rojo y he acreditado documentalmente que estaré en zonas sin cobertura y con comunicaciones muy limitadas. Aun así, intentaré comparecer por videollamada si técnicamente es posible», señaló la actriz en un mensaje compartido en X.