Estos son los partidos de hoy martes 16 de junio en el Mundial 2026: horarios y dónde verlos por TV en directo

Día importante en el Mundial 2026, ya que debuta la vigente campeona del mundo, que es Argentina. También hay que destacar que Francia, otra de las grandes candidatas a coronarse en Nueva York al término de la Copa del Mundo, también se estrena en el torneo, pero como también lo hará Erling Haaland representando a Noruega.

Qué partidos se juegan hoy, martes 16 de junio, en el Mundial 2026

La jornada 1 del Mundial 2026 empieza a acercarse a su final y este martes 16 de junio podremos disfrutar de una fecha increíble, ya que varios de los mejores futbolistas del planeta se estrenan en la Copa del Mundo. Además, la vigente campeona, Argentina, se estrena, pero tampoco hay que olvidar que otra candidata al título como Francia también debuta en el torneo que se está jugando en Estados Unidos, México y Canadá.

Francia – Senegal

El martes 16 de junio lo abrirán Francia y Senegal con el partido que se disputa en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey en la jornada 1 del grupo I del Mundial 2026. El combinado francés, que es uno de los favoritos para llevarse la Copa del Mundo, buscará el triunfo para empezar con buen pie, pero Mbappé, Dembélé y compañía no pueden confiarse, ya que delante tendrán al combinado que ganó deportivamente la Copa África.

Irak – Noruega

Ya habrá que trasnochar un poco para poder disfrutar del debut de Erling Haaland en este Mundial 2026, ya que Irak y Noruega se enfrentan en el Estadio de Boston. Estos dos combinados cayeron en el grupo I, por lo que el que consiga imponerse en este choque podría dar un paso importante hacia los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo, ya que recordamos que Francia y Senegal también están en este cuadro.

Argentina – Argelia

La vigente campeona se estrena en el Estadio de Kansas City en la madrugada del martes 16 de junio al miércoles 17. Argentina tendrá que medirse a Argelia en esta primera jornada del grupo J del Mundial 2026 con la clara intención de sumar los tres puntos que le acerquen a su objetivo de estar en la fase final del campeonato para tratar de revalidar el título y que Leo Messi se pueda despedir con una segunda Copa del Mundo en su palmarés.

Austria – Jordania

Todo terminará en la jornada del martes 16 de junio con un Austria – Jordania de la jornada 1 del grupo J del Mundial 2026 que se disputará en el Estadio de la Bahía de San Francisco. Sin duda, es el partido menos atractivo de esta fecha, pero los amantes de la Copa del Mundo no diferencian el nivel de los encuentros y es por ello que podrán seguirlo por la televisión, aunque habrá que decidir si trasnochar o madrugar.

Francia – Senegal. Martes 16 de junio a las 21:00 horas. Estadio de Nueva York/Nueva Jersey.

Irak – Noruega. Madrugada del martes 16 de junio al miércoles 17 a las 00:00 horas. Estadio de Boston.

Argentina – Argelia. Madrugada del martes 16 de junio al miércoles 17 a la 3:00 horas. Estadio de Kansas City.

Austria – Jordania. Madrugada del martes 16 de junio al miércoles 17 a las 6:00 horas. Estadio de la Bahía de San Francisco.

Dónde ver hoy por TV hoy los partidos del Mundial 2026

Los dos medios de comunicación que compraron los derechos televisivos para retransmitir en nuestro país los encuentros que se jueguen en el Mundial 2026 son Dazn y RTVE. Hay que matizar que el primero de ellos, que es privado y de pago, ofrecerá de forma íntegra todo lo que suceda en la Copa del Mundo, mientras que el ente público sólo posee un encuentro al día, así como todos los que dispute la selección española en la competición.

Fijándonos en estos cuatro partidos que se jugarán hoy, martes 16 de junio, en el Mundial 2026 tenemos que destacar que el que se podrá ver por televisión en directo gratis y en abierto, ya sea por La1 como por Dazn, será el Francia – Senegal. Los tres choques posteriores, el Irak – Noruega, el Argentina – Argelia y el Austria – Jordania, sólo los emitirá Dazn.

Las aplicaciones de estos dos operadores también ofrecerán en streaming y en vivo online estos choques. Pero, en la web de OKDIARIO, como es habitual, te vamos a ofrecer la mejor información sobre todo lo que suceda en estos choques, pero tenemos que destacar que retransmitiremos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Francia – Senegal del Mundial 2026.