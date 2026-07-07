Las posible alineaciones de Argentina – Egipto en los octavos del Mundial 2026

Argentina y Egipto se medirán este martes a partir de las 18:00 horas en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta en los octavos de final del Mundial 2026. La vigente campeona del mundo se batirá en duelo ante una de las revelaciones del torneo. Un partido que apunta a partidazo y que obliga a ambas selecciones a salir con todo lo que tienen si quieren ganar su pase a cuartos.

Sin duda, la albiceleste acude con el cartel de gran favorita para seguir defendiendo su corona y no sufrir una sorpresa prematura, a manos de un combinado africano que ya ha hecho historia y llega a esta fase sin complejos, en un encuentro marcado también por el duelo Messi-Salah.

Ahora, Argentina sigue un camino aparentemente factible para llegar a esos cuartos de final —donde espera Suiza o Colombia—, también con la historia a su favor, ya que ha avanzado en la fase de octavos en 7 de las 10 ocasiones que la ha jugado. Y las únicas dudas para Scaloni son el estado físico del mediocentro Enzo Fernández y el lateral Facu Medina, además de si darle la oportunidad a Julián Álvarez por Lautaro Martínez.

Egipto no tiene nada que perder

Por su parte, Egipto afronta esta eliminatoria sin nada que perder y con la motivación de haber hecho ya historia en este torneo, ya que ‘Los Faraones’ lograron ante Australia en dieciseisavos el primer triunfo de su historia en un cruce mundialista, además de la forma más agónica, en la tanda de penaltis.

Y el equipo entrenado por Hassan Hussein, que quiere convertirse en el quinto país africano que alcanza unos cuartos de final del Mundial –y serían el segundo en esta edición junto a Marruecos–, maneja la opción de formar un bloque sólido y férreo, que son los que más problemas le han causado a la vigente campeona del mundo.

Está por ver cómo están los depósitos de ambos equipos, ya que jugaron sendas prórrogas, principalmente en el caso de los africanos, que estarán más replegados y deben ser mucho más solidarios en las ayudas. El estado físico de su estrella Mohamed Salah también es una incógnita tras disputar los 120 minutos contra Australia cuando arrastraba molestias musculares, aunque este es un partido para forzar.

Su velocidad y desequilibrio son vitales para un equipo que bebe también del talento del atacante del Manchester City Omar Marmoush, que todavía no se ha estrenado en el torneo. Y por detrás, un entramado defensivo para neutralizar a un Messi que busca seguir agigantando su leyenda, ahora con 7 dianas, empatado con Kylian Mbappé, al que aventaja en un solo tanto como máximo goleador histórico de los Mundiales.

Posibles alineaciones del Argentina – Egipto