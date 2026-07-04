El subconsciente juega una mala pasada a Infantino: «Hemos sufrido mucho con Argentina… los neutrales»

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, admitió que pasó un mal rato en el duelo entre Argentina y Cabo Verde cuando los africanos apretaron las clavijas al máximo a la vigente campeona del mundo en los dieciseisavos de final. Uno de los que más sufrió fue el dirigente suizo a quien siempre se le ha señalado por su magnífico trato personal con Leo Messi.

«Un abrazo a toda la Argentina y felicidades porque el corazón esta noche (con gesto de que se le salía del pecho) también para los neutrales que estábamos con los dos», dijo el máximo mandatario de la FIFA a una televisión argentina en un perfecto castellano.

🚨 INFANTINO SUFRIÓ POR ARGENTINA HOY: Gianni Infantino, el Presidente de la FIFA, confirma que esta noche sufrió con Argentina, pero se da cuenta de lo que dice y arregla con que es neutral 🫥 pic.twitter.com/9l7ZCp9GER — Arielipillo (@arielipillo) July 4, 2026

Hay que recordar que el combinado caboverdiano forzó la prórroga y cayó de pie con una actuación a la altura de las mejores selecciones del mundo. Un cabezazo del Cuti Romero tras un centro de Messi desequilibró la balanza e hizo respirar a la campeona del mundo en el minuto 113.

Infantino, al igual que muchos aficionados, sufrieron de lo lindo con una Argentina que podría haber cosechado un resultado fatídico que además habría supuesto la retirada de los Mundiales de Leo Messi por la puerta de atrás. Por suerte para la FIFA, la rueda va a seguir girando más tiempo con una albiceleste que previsiblemente tiene un camino sencillo hasta semifinales.

Egipto es el primer próximo rival en el camino para el equipo tres veces campeón del mundo y en cuartos de final vendría el ganador del Suiza-Colombia, dos buenas selecciones, aunque lejos de ser un rival temible. El primer escollo de nivel, si es que llega, sería en semifinales con Brasil o Inglaterra en el horizonte. Cabo Verde, de todas formas, ha demostrado que nadie se puede confiar.