¿Cuándo vuelve a jugar España si gana a Bélgica en los cuartos de final del Mundial?
España ha roto la maldición y ha logrado el pase a los cuartos de final de un Mundial 16 años después
España jugará contra Bélgica los cuartos de final del Mundial
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España se juega el pase a semifinales el 10 de julio a las 21:00 horas en el SoFi Stadium de Los Ángeles, donde venció a Austria en dieciseisavos. En frente tendrá a la Bélgica de Courtois, que viene de ganar por 4 goles a 1 a la anfitriona Estados Unidos en los cuartos de final.
La Roja busca pasar de ronda tras romper una racha de 16 años sin llegar a cuartos y plantarse en semifinales del Mundial que se disputarán el martes 14 de julio a las 21:00 horas.
El partido de España será el segundo partido de la ronda de cuartos, donde abrirá la ronda el Francia-Marruecos del jueves 9, a las 22:00 horas. El ganador del partido será el posible rival de España, en caso de que la selección española gane en cuartos. Del partido del sábado 11 a las 23:00 ya conocemos a los clasificados: Noruega e Inglaterra. El último partido de cuartos se decidirá entre los partidos de Argentina-Egipto (7 de julio a las 18:00) y el Suiza-Colombia (7 de julio a las 22:00).
Los posibles rivales de España en semifinales
El partido Francia-Marruecos trae consigo un espíritu de revancha que proviene de las semifinales del último mundial en Qatar (2022). Semifinales en las que Francia se antepuso a una reveladora Marruecos, por 2 goles a cero.
El combinado francés, dirigido por Didier Deschamps, avanza a cuartos tras un partido muy ajustado con un Paraguay que avisaba de su peligro tras eliminar en dieciseisavos a Alemania. Kylian Mbappé fue el encargado de resolver el partido con la pena máxima (penalti).
Los galos encadenan 5 victorias consecutivas y son una de las claras candidatas al mundial, gracias a su gran colección de estrellas donde destacan Mbappé, Olise y Dembélé. Francia encadena dos finales consecutivas en los últimos mundiales (una ganada y otra perdida), demostrando que están sobrados de talento y más de la mano de Deschamps.
La nueva generación de futbolistas marroquíes ha elevado las expectativas por Marruecos. Ya el Mundial pasado lograron llegar a semifinales y este año buscan repetir la hazaña e incluso superarla. Los marroquíes llegan de arrollar a la selección canadiense en octavos con un 3-0 en un partido donde se declararon candidatas a alzarse con la copa.
Futbolistas reconocidos en España como Brahim y Hakimi son las estrellas de un país que, lejos de ser una revelación, se ha convertido en una realidad.