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¿Quién sería el rival de España en cuartos de final si hoy gana el partido contra Portugal?

Pasar a cuartos de final sería un paso más de la selección, ya que lleva 16 años sin llegar a esa instancia en la Copa del Mundo

Portugal vs España en directo

España en el Mundial
España en el Mundial. (EP)
Ángel Pérez
  • Ángel Pérez
  • Soy Ángel Pérez, periodista titulado por la Universidad Europea y con un máster de Periodismo Deportivo en la Universidad Villanueva.

Esta noche, en el Dallas Stadium, España jugará frente a Portugal por un puesto en los cuartos de final del Mundial 2026 tras imponerse en la anterior ronda por 3-0 a Austria. Si los de Luis de la Fuente consiguen vencer a los lusos, se enfrentarán al ganador del cruce entre Estados Unidos y Bélgica, que se disputará justo después, a las 02.00 horas.

Estados Unidos cuenta con la baza de ser uno de los anfitriones del campeonato y con la moral alta tras la victoria por 2-0 ante Bosnia, pero sin grandes nombres. Por su parte, Bélgica está cerrando uno de los ciclos más gloriosos de su historia. Vencieron con una remontada (3-2) frente a Senegal, pero muchos de sus jugadores (De Bruyne, Doku o Lukaku) no llegan en su mejor momento.

Pasar a cuartos de final sería un paso más de la selección, ya que lleva 16 años sin llegar a esa instancia en la Copa del Mundo. Será un duelo especial para el seleccionador portugués, Roberto Martínez, que se medirá por primera vez a la selección de su país en una fase eliminatoria de un Mundial, algo que ha despertado la expectación en ambos países.

España celebrando un gol en el Mundial. (Getty)

Resto de los cruces

En caso de vencer a Portugal y al vencedor del Estados Unidos-Bélgica, la Roja jugaría el martes 14 de julio en Dallas frente a la Francia de Mbappé o a Marruecos. Si superase todas las eliminatorias, disputaría la final del Mundial 2026 el domingo 19 de julio, a las 21:00 horas, en Nueva York. Las rivales, a día de hoy, serían: Argentina, Inglaterra, Colombia, Noruega, Egipto o Suiza.

El partido entre España y Portugal estará cargado de emociones con un duelo Cristiano-Lamine, siendo una oportunidad de revancha tras perder la final de la UEFA Nations League de 2025 ante el conjunto luso. El partido lo dirigirá Anthony Taylor y dará comienzo a las 21.00 horas.

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