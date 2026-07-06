¿Quién sería el rival de España en cuartos de final si hoy gana el partido contra Portugal?

Esta noche, en el Dallas Stadium, España jugará frente a Portugal por un puesto en los cuartos de final del Mundial 2026 tras imponerse en la anterior ronda por 3-0 a Austria. Si los de Luis de la Fuente consiguen vencer a los lusos, se enfrentarán al ganador del cruce entre Estados Unidos y Bélgica, que se disputará justo después, a las 02.00 horas.

Estados Unidos cuenta con la baza de ser uno de los anfitriones del campeonato y con la moral alta tras la victoria por 2-0 ante Bosnia, pero sin grandes nombres. Por su parte, Bélgica está cerrando uno de los ciclos más gloriosos de su historia. Vencieron con una remontada (3-2) frente a Senegal, pero muchos de sus jugadores (De Bruyne, Doku o Lukaku) no llegan en su mejor momento.

Pasar a cuartos de final sería un paso más de la selección, ya que lleva 16 años sin llegar a esa instancia en la Copa del Mundo. Será un duelo especial para el seleccionador portugués, Roberto Martínez, que se medirá por primera vez a la selección de su país en una fase eliminatoria de un Mundial, algo que ha despertado la expectación en ambos países.

Resto de los cruces

En caso de vencer a Portugal y al vencedor del Estados Unidos-Bélgica, la Roja jugaría el martes 14 de julio en Dallas frente a la Francia de Mbappé o a Marruecos. Si superase todas las eliminatorias, disputaría la final del Mundial 2026 el domingo 19 de julio, a las 21:00 horas, en Nueva York. Las rivales, a día de hoy, serían: Argentina, Inglaterra, Colombia, Noruega, Egipto o Suiza.

El partido entre España y Portugal estará cargado de emociones con un duelo Cristiano-Lamine, siendo una oportunidad de revancha tras perder la final de la UEFA Nations League de 2025 ante el conjunto luso. El partido lo dirigirá Anthony Taylor y dará comienzo a las 21.00 horas.