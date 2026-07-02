Imparable Estados Unidos: resiste con diez y se gusta ante Bosnia para avanzar a octavos

Estados Unidos se está mostrando imparable en este Mundial y ya es equipo de octavos de final en su tierra tras derrotar a Bosnia en un partido muy serio y que tuvo de todo. El equipo americano resistió y defendió de maravilla después de jugar media hora con uno menos tras la expulsión de Balogun, una dura baja ante Bélgica. El delantero del Mónaco había marcado antes el 1-0 y le habían anulado otro. Tillman sentenció con un golazo de falta después de que le anularon otro tanto a Pulisic. Bosnia no dio la talla.

«Make America Great Again», es el lema político utilizado por Donald Trump que ahora ha hecho suyo sobre el terreno de juego una selección estadounidense que quiere ser grande con su clasificación para los octavos de final de su Mundial. Precisamente al presidente americano esperan en esa ronda, ya que hasta el momento no ha acudido a ver a la selección americana en directo.

Pochettino ha conseguido convertir a esta Estados Unidos en un equipo que juega muy bien al fútbol. Combina bien, es eléctrico, dinámico y tiene gol. Ha conseguido un grupo de jugadores que ilusiona a América con poder llegar más lejos que nunca en un Mundial.

Comenzó Bosnia metiendo el primer susto con un saque de esquina muy cerrado que casi se envenena más de la cuenta. Pero poco más del cuadro europeo, que se limitó a intentar no cometer errores, aspecto complicado, y a defender lo más juntito posible.

El dominio era americano. De principio a fin en el primer tiempo. Pero al equipo de Pochettino le costaba hacer daño a un cuadro de Bosnia bien replegado. Hasta que empezaron a llegar los fallos. Uno en salida de pelota del combinado europeo propició el primer gol de Balogun en el partido. Pero rápidamente lo anuló por fuera de juego.

Balogun es el más listo de la clase

Fue el primer aviso del delantero del Mónaco. Al segundo iba a ser letal. Justo antes del descanso, en el minuto 44, Balogun adelantó a Estados Unidos con un gol de listo que puso a Estados Unidos por delante en el marcador. Todo empezó con una recuperación en el medio, un pase filtrado por Tillman y otro error defensivo de Bosnia en el intento de rechazar el cuero. Balogun no falló en su remate y adelantó a su país. 1-0.

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Antes de llegar al descuento, con más de ocho minutos jugados de tiempo de descuento, Balogun pudo ampliar su cuenta goleadora con un remate que pegó en el travesaño tras un centro de Dest. El delantero americano estaba on fire.

Estados Unidos quiere más

Comenzó ambiciosa la segunda mitad Estados Unidos. No se dedicó a esperar con un resultado a favor, fue a por más con una presión muy intensa en la defectuosa salida de balón de Bosnia.

No recibió buenas noticias Bosnia en los primeros compases de la segunda parte. Su máxima leyenda, Dzeko, se lesionó en una carrera y tuvo que pedir el cambio obligado. Aprovechó su seleccionador, Barbarez para hacer un triple cambio que le cambiase la cara a su equipo. Mahmic, Tahirovic y Bajraktarevic para dentro.

¡Roja a Balogun y Estados Unidos se queda con 10!

El partido cambió de manera radical en el minuto 64, en un momento en el que no pasaba nada de nada. Balogun, máximo goleador de Estados Unidos y autor del 1-0, fue expulsado con roja directa tras una revisión de VAR. El colegiado analizó en la pantalla una entrada del delantero americano sobre el tobillo de Muharemovic.

La acción de Balogun fue involuntaria en una disputa de balón, pero también es cierto que fue demasiado dura con la plancha de su bota sobre el tobillo del jugador bosnio. Le pudo hacer muchísimo daño. El jugador europeo siguió jugando, eso sí, y el delantero del Mónaco dejó a su selección con uno menos.

Bosnia dio un paso adelante tras la roja a Balogun, sabiendo que esta era su gran oportunidad para meterse en el partido, y probó dos disparos sin mucho peligro para amenazar a Estados Unidos.

Otro gol anulado a Estados Unidos

Bosnia lo intentaba, pero sin acierto, sin fortuna y sin buen juego. Estados Unidos se defendió como un muro. De hecho, en una de sus contras, buscó sentenciar y lo encontró. Pero duró apenas unos segundos. Pulisic marcó el segundo, pero el asistente lo anuló rápidamente por fuera de juego. Segundo tanto anulado.

Golazo de Tillman para sentenciar el partido

Se picó Estados Unidos y fue a por el segundo hasta encontrarlo. Lo hizo Tillman con un golazo de falta directa en el minuto 82. El cuadro americano resistió con uno menos y se gustó para sentenciar el choque en el tramo final. Ni siquiera estaba sufriendo ante una débil Bosnia.

Terminó Estados Unidos con un partido muy serio y sin apenas sufrir ante Bosnia. La selección de Pochettino ya es equipo de octavos y se medirá a Bélgica en esta ronda. Un lado del cuadro donde está España. Ojo a la anfitriona que sigue adelante.