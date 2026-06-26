Turquía y Güler se despiden con orgullo del Mundial ganando a Estados Unidos

Arda Güler y Turquía sacaron el orgullo para despedirse del Mundial ganando a la anfitriona Estados Unidos. A pesar de que los otomanos ya estaban matemáticamente eliminados después de no vencer ningún partido, un gol en el 98′ de Ayhan. Aun así, los estadounidenses se clasificaron de antemano y como primera la anfitriona, que se medirá en dieciseisavos de final con Bosnia a priori.

Los de Mauricio Pochettino bajaron algo el suflé, aunque, a efectos prácticos, el USA ‘team’ rotó hasta nueve jugadores en su once y casi cumplió ante una Turquía ya eliminada, pero obligada a maquillar su imagen. Los locales, efectivos en el balón parado, empezaron lanzados y con el 0-1 a los tres minutos. El tanto de Auston Trusty lo igualó un Arda Güler que quiso una despedida competitiva, mostrando liderazgo y calidad.

Turquía remontó antes del descanso con el 2-1 de Orkun Kokcu, pero de nuevo Estados Unidos volvió mejor en la reanudación para empatar. El regreso de Christian Pulisic tras perderse la segunda jornada avivó el glamuroso estadio de Los Ángeles, pero fue Kaan Ayhan quien hizo el 3-2 en el minuto 98, celebrado con rabia por una selección llamada a hacer mucho más que este triunfo inservible.

Estados Unidos, con su favoritismo intacto para llegar lejos como una de las sorpresas del torneo, se citó con Bosnia en dieciseisavos, aunque no pudo emular el nueve de nueve en puntos de su vecino coanfitrión México. La pizarra yanqui dio sus frutos en el 0-1 de Trusty, y el equipo de las barras y estrellas volvió a mostrar vértigo en su ofensiva y buena conexión pese a los cambios.

Al otro lado, en una semana dura para Vincenzo Montella y los suyos, Turquía encontró la efectividad perdida en la primera que tuvo Güler, aprovechando una buena pared con Baris Yilmaz. El jugador del Real Madrid dio rienda suelta a su calidad y, después de un gol anulado a Estados Unidos, llegó el 2-1 en una bonita conexión otomana. Los turcos se reivindicaron ante un experimento de Pochettino que empezaba a fallar por varios flancos.

Antes del descanso, Trusty la tuvo, de nuevo a balón parado, y por ahí, en esa estrategia y segunda jugada tan bien trabajada por el técnico argentino, llegó el 2-2 en la reanudación de Sebastian Berhalter. La entrada de Pulisic, reservado tras 45 minutos brillantes del debut por unas molestias en el gemelo, acercó el tercero para la anfitriona, con un balón al poste incluido.

Los de Montella asomaron con un par de acciones de Kenan Yildiz, no tan reivindicativo el de la Juventus como Güler. En el largo descuento, Ayhan enfrió el estadio de Hollywood y permitió a Turquía celebrar, pero ya tarde en su regreso frustrado al Mundial 24 años después de ser tercera. Estados Unidos sigue adelante y con camino asequible para llegar más lejos que nunca, además en casa.