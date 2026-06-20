Pochettino, el Tío Sam de Estados Unidos en el Mundial

Mauricio Pochettino es el Tío Sam de Estados Unidos en estos primeros compases del Mundial 2026, su Mundial. El técnico argentino ha logrado crear una identidad a una selección que apuntaba maneras, pero que necesitaba consolidarse en un gran torneo. Este puede ser su momento. Ese símbolo de la bandera americana lo representa un entrenador que quiere saborear el éxito en la tierra donde todos los sueños son posibles.

Estados Unidos ya es una realidad en este Mundial. Sus dos victorias ante Paraguay y Australia, con autoridad y demostrando una solidez de equipo bien trabajado, demuestran que este equipo va con todo en su torneo. El combinado americano ya está clasificado para la siguiente ronda a falta de un partido.

Pochettino ha logrado crear una identidad en la selección americana. Un país donde el fútbol, allí llamado soccer, ya que el ‘football’ es la NFL, no es ni el primer ni el segundo y ni siquiera el tercer deporte más importante. Pero durante este Mundial todas las miradas están puestas en el soccer.

Pochettino lidera a una Estados Unidos con mucho potencial

Es su Mundial y Pochettino es la cabeza visible de Estados Unidos. Su equipo está ganando y está convenciendo, con dos resultados solventes y un juego atractivo y vistoso. Ha logrado una plantilla vertical, con gol, atrevida, valiente y agresiva al choque. Un equilibrio también defensivo que convierte a la selección americana en un combinado más temido de lo que muchos pensaban en un primer momento.

En los últimos 96 años, Pochettino se ha convertido en el primer entrenador en lograr con Estados Unidos dos victorias consecutivas en una Copa del Mundo. Un logro histórico y aun así lo mejor de este equipo siguen siendo las sensaciones. Cada vez la toman más en serio y, jugando como anfitriona, puede ser un duro hueso de roer en las eliminatorias. Pochettino ha logrado que sus hombres tengan las ideas muy claras.

La leyenda del Tío Sam

El Tío Sam es conocido como la personificación nacional de Estados Unidos, más concretamente del Gobierno americano. Su origen se remonta a un personaje real, denominado Samuel Wilson, que era carnicero en Nueva York y que proveía carne al ejército americano durante la guerra anglo-estadounidense de 1812.

Dice la leyenda que los barriles de carne que mandaban a los ejércitos estaban marcados con las iniciales de US (United States). Pero los soldados americanos bromeaban y señalaban que estas iniciales eran del Tío Sam (Uncle Sam – US).

Por último, la imagen más icónica del Tío Sam es la del famoso póster de reclutamiento durante la Primera Guerra Mundial. Aparece este carnicero señalando al espectador y con una frase muy característica debajo: «I want you for US Army» (Te quiero para el ejército de Estados Unidos). Es uno de los carteles de propaganda más icónicos de la historia.