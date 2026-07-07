Mientras toda España se derrite de calor, los expertos en jardinería recomiendan éstas plantas para enfriar tu casa en verano

Las altas temperaturas se han convertido en una constante durante los meses de verano en gran parte de España. Con los termómetros superando los 40 grados en muchas ciudades y las noches tropicales cada vez más frecuentes, mantener una temperatura agradable dentro del hogar se ha convertido en todo un reto. Aunque el aire acondicionado y el ventilador siguen siendo los mejores aliados, su elevado consumo hace que cada vez más personas busquen alternativas naturales para combatir el calor.

En este contexto, algunas plantas, más allá de su valor decorativo, mejoran el confort térmico gracias a un proceso natural conocido como transpiración. Al liberar vapor de agua a través de sus hojas, aumentan ligeramente la humedad ambiental y ayudan a crear una sensación de frescor. Si bien ninguna planta sustituye a los sistemas de climatización, sí pueden ayudar a reducir la sensación de bochorno y mejorar la calidad del aire.

Las mejores plantas para refrescar la casa en verano

Considerado uno de los mejores aliados para aumentar la humedad ambiental, el helecho de Boston actúa como un humidificador natural, ya que requiere un sustrato constantemente húmedo y libera agua al aire mediante la transpiración de sus hojas. Para que se mantenga sano y frondoso, colócalo en una zona elevada del baño o del salón con abundante luz indirecta.

El spathiphyllum, conocido también como lirio de la paz, es una de las plantas de interior más apreciadas por su capacidad para purificar el aire y aportar humedad al ambiente. Además, se adapta muy bien a espacios con poca luz natural. Para mantenerse saludable, necesita un sustrato ligeramente húmedo, evitando siempre los encharcamientos.

La cinta, también conocida como malamadre, es una de las plantas de interior más resistentes y fáciles de cuidar. Además de su gran capacidad para adaptarse a distintos espacios, ayuda a mejorar la calidad del aire al absorber contaminantes y soportar bien las altas temperaturas.

El aloe vera ayuda a crear un ambiente más agradable al absorber parte del calor y adaptarse muy bien a espacios secos. Como buena planta suculenta, necesita abundante luz natural e incluso tolera varias horas de sol directo al día. Por ello, lo ideal es colocarla cerca de una ventana luminosa, especialmente en viviendas con orientación sur o donde reciba abundante luz solar.

El árbol del caucho, también conocido como ficus de hoja grande, es una planta muy valorada por su resistencia. Aunque suele cultivarse como planta de interior, también se puede desarrollar en exteriores con climas templados, donde proporciona una agradable sensación de frescor gracias a sus grandes hojas. Para crecer necesita una ubicación con mucha luz natural, evitando los cambios bruscos de temperatura, y un riego moderado.

Lavanda

La lavanda destaca por ser una especie de bajo mantenimiento, ideal tanto para jardines como para terrazas y balcones. Para crecer en las mejores condiciones, necesita recibir al menos seis horas de sol directo al día. Una vez establecida, soporta bien la sequía, por lo que conviene dejar que el sustrato se seque entre riegos y evitar el exceso de agua.

Uno de los aspectos más importantes es el tipo de suelo. Esta planta crece mejor en sustratos con un pH ligeramente alcalino, por lo que, si el terreno es demasiado ácido, puede ser necesario corregirlo mediante productos específicos. Asimismo, necesita un terreno con buen drenaje, ya que no tolera el exceso de humedad en las raíces.

Aunque la lavanda es una planta muy resistente a la sequía, durante su etapa de crecimiento necesita un riego moderado. Lo más recomendable es aplicar el agua directamente sobre el sustrato, evitando mojar las hojas, ramas y flores, ya que el exceso de humedad en la parte aérea puede favorecer la aparición de hongos. En verano es suficiente con un riego semanal, siempre comprobando antes que el sustrato esté completamente seco para evitar el encharcamiento.

Recomendaciones

Para aprovechar al máximo el efecto refrescante de las plantas, es fundamental situarlas cerca de ventanas, balcones o zonas con buena circulación de aire para favorecer la transpiración de sus hojas y, por ende, mantener un ambiente más fresco. Además, reunir varias plantas en un mismo espacio puede aumentar la humedad ambiental.

Por otro lado, un riego adecuado, evitando siempre el exceso de agua, resulta fundamental para que las plantas se mantengan saludables y puedan liberar humedad de forma constante. Durante los días más calurosos, pulverizar ligeramente sus hojas puede ayudar a potenciar este efecto. También es recomendable proteger las plantas del sol intenso durante las horas centrales del día, ya que una exposición prolongada puede debilitarlas y afectar a su desarrollo.

En definitiva, elegir las plantas adecuadas y proporcionarles los cuidados necesarios permitirá disfrutar de un hogar más fresco, acogedor y lleno de vida, incluso durante los días más calurosos del verano. Desde el clásico helecho de Boston hasta la resistente lavanda, pasando por el lirio de la paz, existen muchas especies que ofrecen beneficios prácticos durante el verano.