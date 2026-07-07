Cuándo juegan Suiza – Colombia: a qué hora es, dónde ver el partido de octavos del Mundial 2026 y canal de TV para verlo en directo y en vivo online hoy

Llegó el momento de la verdad para Suiza y Colombia, ya que ambas selecciones pelearán en el Estadio BC Place de Vancouver por un puesto en los cuartos de final del Mundial 2026, ya que nadie les daba muchas opciones de que llegasen a esta ronda de la Copa del Mundo. A continuación te explicamos cuándo se juega, a qué hora empieza y dónde se puede ver este choque de los octavos que se juega en suelo canadiense.

Suiza – Colombia de octavos del Mundial 2026: cuándo es y a qué hora empieza el partido hoy

Las selecciones de Suiza y Canadá tienen que jugar el partido correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026 y lo tendrán que hacer en el Estadio BC Place Vancouver justo en el día en el que Canadá se despedirá de la Copa del Mundo. Será un encuentro muy reñido, aunque el cuadro cafetero es ligeramente favorito para hacerse con el triunfo, aunque puede ocurrir de todo en este duelo que la FIFA programó para este martes 7 de julio. El balón deberá empezar a rodar a las 22:00 horas, una menos en las Islas Canarias.

Dónde ver en directo gratis el Suiza vs Colombia del Mundial 2026: canal de TV y cómo ver online

El único medio de comunicación que se hizo con los derechos en nuestro país para retransmitir por televisión en exclusiva y de manera íntegra absolutamente todos los encuentros de la Copa del Mundo fue Dazn. Es por ello que este Suiza – Colombia de los octavos de final del Mundial 2026 se podrá ver por televisión en directo a través del canal que Dazn tiene en diferentes plataformas. También se podrá descargar la aplicación para disfrutar del choque en streaming y en vivo online, pero también se podrá acceder a la página web de este operador con un ordenador y disfrutar de todo lo que suceda en el Estadio BC Place Vancouver.

Además, tenemos que destacar que en la web de OKDIARIO te vamos a ofrecer cada día la mejor información sobre todo lo que vaya ocurriendo este apasionante Mundial 2026 que ha entrado en su recta final. Vamos a narrar en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Suiza – Colombia de los octavos de final de la Copa del Mundo y cuando se escuche el pitido final en el Estadio BC Place Vancouver publicaremos la crónica.

Dónde escuchar por radio en directo el Suiza – Colombia del Mundial 2026

Por otro lado, también hay que destacar que aquellos aficionados que siguen la Copa del Mundo, pero que este martes no vayan a poder ver en directo por televisión ni en streaming ni en vivo online, deben saber que podrán escuchar el Suiza – Colombia por la radio gratis. Emisoras como la Ser, Onda Cero, RNE, Cope o Radio Marca conectarán con el Estadio BC Place Vancouver para contar el minuto a minuto de lo que suceda en este choque de los octavos de final del Mundial 2026.

¿En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido Suiza – Colombia?

El Estadio BC Place Vancouver, ubicado en la ciudad del mismo nombre, será el campo donde se jugará este emocionante Suiza – Colombia de los octavos de final del Mundial 2026. Este recinto deportivo se inauguró en 1983 y tiene capacidad para tener en sus gradas a 54.500 aficionados, esperándose un auténtico ambientazo el día en el que la Copa del Mundo abandona Canadá.

La FIFA escogió al colegiado Iván Arcides Barton Cisneros para que dirija la contienda entre Suiza y Colombia en estos octavos de final del Mundial 2026. Este árbitro nacio en El Salvador y tiene 35 años. Se convirtió en internacional en 2018 y sobre él recae la responsabilidad de impartir justicia en este duelo que se disputa en el Estadio BC Place Vancouver.