Cuándo se juega el partido Inglaterra - Croacia y por dónde ver en directo y en streaming por TV el Mundial 2026.

Se viene partidazo en el Mundial 2026, ya que Inglaterra y Croacia debutan en la Copa del Mundo enfrentándose en el Estadio de Dallas. Ambas selecciones cayeron en el grupo L del torneo junto a Ghana y Panamá, por lo que los dos combinados europeos son los claros favoritos para acabar en lo más alto del cuadro, pero saben que no será sencillo. Eso sí, el que consiga ganar hoy dará un paso de gigante hacia los dieciseisavos de final. Te contamos la fecha, horario y el canal de televisión para ver en directo todo lo que suceda en este encuentro.

Inglaterra – Croacia del Mundial 2026: cuándo es y a qué hora empieza el partido

Las selecciones de Inglaterra y Croacia se enfrentan en el partido de la jornada 1 del grupo L del Mundial 2026 que se jugará en el Estadio de Dallas. Estamos hablando de que dos combinados muy potentes se van a ver las caras en este apasionante encuentro que todo el mundo va a querer disfrutar, ya que sobre el verde veremos a estrellas de la talla de Jude Bellingham o Harry Kane en el bando inglés y a leyendas ya del deporte rey como Luka Modric en la selección ajedrezada.

La FIFA ha programado este apasionante Inglaterra – Croacia correspondiente a la jornada 1 del grupo L del Mundial 2026 para este miércoles 17 de junio. El organismo que preside Gianni Infantino ha fijado el horario de este choque entre británicos y croatas para las 22:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Todo debería transcurrir con total normalidad en la previa entre las aficiones para que el choque pueda comenzar de manera puntual en el Estadio de Dallas.

Dónde ver en directo gratis el Inglaterra vs Croacia: canal de TV y cómo ver online

Los dos medios de comunicación que poseen actualmente los derechos televisivos para emitir en exclusiva en España los partidos que se jueguen en la Copa del Mundo son RTVE y Dazn, pero hay que destacar que el ente público sólo tiene un choque al día y el canal privado tiene absolutamente todos los duelos. Este Inglaterra – Croacia de la jornada 1 del grupo L del Mundial 2026 se podrá ver en directo por televisión a través de La1 y de Dazn, por lo que todos los aficionados podrán ver gratis y en abierto todo lo que suceda en el Estadio de Dallas.

Todos los hinchas que están siguiendo fielmente la Copa del Mundo y que no se quieran perder este partidazo tienen que saber que van a poder ver el Inglaterra – Croacia de la jornada 1 del grupo L del Mundial 2026 en streaming y en vivo online mediante las aplicaciones de Dazn y de RTVE Play. Estas apps se pueden descargar en dispositivos como teléfonos móviles, smarts TVs y tablets. Ambas plataformas también ofrecerán sus páginas webs para que los usuarios puedan acceder a ellas con un ordenador y disfrutar así de lo que pase en el Estadio de Dallas entre ingleses y croatas.

Por otro lado, en la web de OKDIARIO vas a encontrar la mejor información de todo lo que ocurra cada día en la Copa del Mundo, donde tenemos un enviado especial. También narraremos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Inglaterra – Croacia correspondiente a la jornada 1 del grupo L del Mundial 2026 y una vez se escuche el pitido final en el Estadio de Dallas publicaremos la crónica y las reacciones relevantes que nos lleguen desde suelo estadounidense.

Dónde escuchar por radio en directo el Inglaterra – Croacia

Además, todos aquellos aficionados al deporte rey que no puedan ver en directo por televisión ni en vivo online ni en streaming este partidazo de la jornada 1 del grupo L del Mundial 2026 van a poder escuchar gratis por la radio el Inglaterra – Croacia. Emisoras como Radio Marca, la Ser, Onda Cero, RNE o Cope van a conectar con el Estadio de Dallas para contar el minuto a minuto de lo que suceda en Estados Unidos.

¿En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido Inglaterra – Croacia?

El Estadio de Dallas, conocido como el AT&T Stadium, que se encuentra en Arlington, Texas, será el escenario donde se celebrará el Inglaterra – Croacia que corresponde a la jornada 1 del grupo L del Mundial 2026. Este recinto deportivo fue inaugurado en 2009 y tiene capacidad para acoger a unos 80.000 espectadores, esperándose una gran entrada este miércoles en la casa de los Dallas Cowboys de la NFL.

La FIFA ha designado al árbitro francés Clément Turpin para que imparta justicia en este apasionante duelo entre Inglaterra y Croacia correspondiente a la jornada 1 del grupo L del Mundial 2026. El colegiado galo, de 44 años, es uno de los más experimentados del panorama actual, por lo que este choque entre dos combinados tan potentes tendrá dirigiendo la contienda a un trencilla que debería estar a la altura.