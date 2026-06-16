Así han quedado los partidos de hoy en el Mundial 2026: resultados y goles del martes 16 de junio

El Mundial 2026 sigue su curso y este martes, 16 de junio, ha debutado una de las grandes favoritas al título: Francia. Con un Mbappé estelar, la selección gala ha ganado a Senegal, que le puso en aprietos en la primera parte. Así, Francia ya ha jugado en el Mundial 2026 y es un día en el que también lo hará Argentina, vigente campeona del mundo. Este martes 16 de junio se juegan cuatro partidos: Francia – Senegal, Irak – Noruega, Argentina – Arabia Saudí y Austria – Jordania (algunos partidos, cabe señalar, que son ya el miércoles 17 de junio en España, la madrugada del martes al miércoles).

Cómo ha quedado el Francia – Senegal

El primer partido del martes 16 de junio en Estados Unidos fue la victoria de Francia sobre Senegal. 3-1 ganó el equipo europeo, con dos goles de Mbappé y otro de Barcola. Era el primer partido del grupo I, en el que también están Irak y Noruega.

Tras una primera mitad en la que Senegal pudo marcar algún gol, sobre todo con un remate al palo de Jackson, Francia reaccionó en la segunda parte de la mano de Olise y Mbappé. Su conexión fue letal, con asistencia del jugador del Bayern y gol del futbolista del Real Madrid en el primer tanto francés. Después marcó Barcola, entre medias lo hizo Mbaye para Senegal, pero Mbappé, en el último minuto, con un golazo desde fuera del área, puso el definitivo 3-1.

Resultado del Irak – Noruega

El partido entre Irak y Noruega, que corresponde al grupo I, el mismo que Francia y Senegal, arrancará a las 00:00 hora peninsular española.

Cuánto ha quedado el Argentina – Argelia

Argentina debutará en el Mundial ante Argelia en el que es el primer encuentro del grupo J del torneo. Argentina es la vigente campeona y defiende aquí el título conquistado en Qatar hace cuatro años (o, para ser más exactos, tres años y medio). El encuentro entre Argentina y Argelia arrancará a las 3:00 hora peninsular española.

Cómo ha quedado el Austria – Jordania

Por su parte, el otro partido del grupo J será el enfrentamiento Austria – Jordania. Los jordanos debutan en el Mundial en un duelo que arrancará a las 6:00 hora peninsular española.