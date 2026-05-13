Mammotion muestra en París sus robots para exteriores: césped, piscina e IA sin cables

Los robots para exteriores Mammotion para 2026 no quieren parecer una máquina más en el jardín, sino una tecnología que trabaja en segundo plano. Esa fue la idea que la compañía trasladó el lunes en una presentación celebrada en París, donde mostró su nueva generación de dispositivos para el cuidado del césped y la limpieza de piscinas. El mensaje fue claro, menos mantenimiento visible y más tiempo para disfrutar del exterior.

La propuesta parte de una tendencia cada vez más clara en el hogar conectado. Durante años, los robots de jardín han prometido automatización, pero muchos seguían exigiendo instalación, cables perimetrales, antenas RTK, configuraciones complejas o revisiones constantes. La marca quiere dejar atrás esa etapa con una familia de productos que apuesta por la navegación autónoma, la inteligencia artificial y una integración más discreta en jardines, terrazas y piscinas.

Una tecnología pensada para desaparecer

La filosofía que Mammotion resume bajo el concepto Uninterrupted Living gira en torno a una idea sencilla: la tecnología debería liberar tiempo, no reclamar más atención. Esto significa robots capaces de encargarse de tareas repetitivas sin obligar al usuario a estar pendiente de cada movimiento.

La compañía plantea un ecosistema de mantenimiento exterior en el que el jardín, la piscina y otros espacios al aire libre puedan gestionarse con menos intervención humana. Es una visión ambiciosa, especialmente porque estos entornos son más imprevisibles que el interior de una casa: hay pendientes, árboles, animales, zonas de sombra, bordes, agua, obstáculos y cambios de luz constantes.

LUBA 3 AWD, el modelo más ambicioso

El producto que mejor representa esa apuesta es el LUBA 3 AWD, un robot cortacésped diseñado para terrenos grandes y complejos. Su principal argumento es que no necesita cable perimetral ni una estación RTK física instalada en el jardín. En su lugar, utiliza un sistema de navegación Tri-Fusion que combina LiDAR de 360 grados, posicionamiento NetRTK y visión artificial mediante cámaras.

La ventaja de este enfoque es evidente para quien haya tenido que instalar un robot cortacésped tradicional. Eliminar cables y antenas reduce la barrera de entrada, evita obras pequeñas en el jardín y permite adaptar el mapa del terreno con más flexibilidad. Además, el sistema de tracción total está pensado para trabajar en pendientes pronunciadas y superficies irregulares, una de las asignaturas pendientes de muchos robots de jardín.

Mammotion sitúa al LUBA 3 AWD como su referencia para usuarios con jardines exigentes. Dependiendo de la versión, la gama se orienta a superficies amplias y puede afrontar pendientes de hasta el 80 %, una cifra especialmente relevante en parcelas con desniveles, rampas o zonas poco uniformes.

LUBA mini 2 y YUKA mini 2: la misma idea en jardines más pequeños

La estrategia no se limita a grandes terrenos. Los LUBA mini 2 y YUKA mini 2 trasladan parte de esa experiencia a jardines residenciales pequeños y medianos. Son modelos más compactos, pensados para usuarios que quieren automatizar el césped sin entrar en soluciones sobredimensionadas.

Aquí la clave está en mantener una instalación sencilla y una experiencia de uso guiada por la aplicación. Para muchos usuarios, el problema de los robots de jardín no es solo el precio, sino la sensación de que requieren conocimientos técnicos para funcionar bien. Mammotion intenta rebajar esa fricción con una configuración más directa, mapas editables y navegación sin cable.

Más IA para evitar obstáculos

Otro punto importante de la nueva generación es la percepción del entorno. Mammotion ofrece una mejora notable en la capacidad de reconocimiento gracias a un chip de IA de 10 TOPS. El objetivo es que los robots puedan identificar y esquivar más de 300 tipos de obstáculos, desde juguetes hasta mascotas o pequeños objetos del jardín.

Este apartado será clave en el uso real. Un robot cortacésped autónomo no solo debe cortar bien; también debe saber cuándo detenerse, rodear un obstáculo o cambiar de trayectoria. En jardines familiares, donde puede haber niños, animales o mobiliario movido de sitio, la seguridad y la fiabilidad de la detección importan tanto como la potencia de corte.

La marca también destaca un modo Pet-Friendly, pensado para reaccionar con rapidez ante mascotas y pequeños animales. Es una función que encaja con el enfoque de bajo mantenimiento, aunque su valor dependerá de cómo responda el sistema en situaciones reales y no solo en demostraciones controladas.

Mammotion mira también a la piscina

La novedad más llamativa fuera del césped es el SPINO S1 Pro, un robot limpiafondos inalámbrico que Mammotion está moviendo a través de Kickstarter. Su característica más diferencial es el sistema de autoacoplamiento y carga fuera del agua. En lugar de obligar al usuario a sacar manualmente el robot de la piscina para cargarlo, el dispositivo puede regresar a su base y salir del agua mediante un sistema de acoplamiento.

Es una idea interesante porque ataca uno de los puntos más incómodos de los limpiafondos eléctricos, el de manipular el robot mojado, retirar cables o estar pendiente de la batería. Además, incorpora visión con IA para detectar residuos, bordes y línea de flotación, con el objetivo de hacer una limpieza más precisa.

Menos mantenimiento y más jardín

La presentación de París muestra que el futuro del hogar conectado no tiene por qué estar dentro de casa. El jardín, la terraza y la piscina se han convertido en una extensión del estilo de vida doméstico, y ahí la automatización tiene mucho recorrido.

La nueva generación de robots para exteriores Mammotion apunta en la dirección correcta: menos cables, menos instalación, más percepción del entorno y una gama que ya no se queda únicamente en el césped. En un mercado cada vez más competido, la diferencia no estará solo en cortar mejor o limpiar más rápido, sino en conseguir que el usuario apenas tenga que pensar en ello.