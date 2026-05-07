Dos de cada tres mujeres STEM creen que el sector sigue sin ofrecer las mismas oportunidades

El sector STEM sigue siendo uno de los grandes motores de empleo cualificado, innovación y desarrollo económico, pero todavía arrastra una brecha difícil de cerrar. Dos de cada tres mujeres STEM consideran que el ámbito científico y tecnológico no ofrece las mismas oportunidades a hombres y mujeres, según el informe Mujeres Profesionales en Sectores STEM 2026, elaborado por el Observatorio STEM de Fundación ASTI con la colaboración de EY Insights.

El estudio, realizado a partir de una muestra de 143 mujeres profesionales STEM en España, dibuja una realidad con dos caras. Por un lado, muestra un colectivo altamente formado, con experiencia y una fuerte vocación profesional. Por otro, evidencia que muchas mujeres siguen encontrando obstáculos para progresar, acceder a puestos de responsabilidad o conciliar su carrera con la vida personal.

Un sector con mujeres muy preparadas, pero todavía desigual

Uno de los datos más llamativos del informe es el perfil de las profesionales encuestadas. Más del 64% acumula más de diez años de experiencia en sectores STEM y cerca de siete de cada diez cuentan con formación de máster o doctorado. Además, casi un 29% ocupa puestos directivos o de liderazgo técnico.

No hablamos, por tanto, de una falta de preparación o de interés. El problema aparece en otro punto: en las oportunidades reales de crecimiento dentro de empresas, centros tecnológicos, industrias y organizaciones vinculadas a la ciencia, la ingeniería o la tecnología.

Según el estudio, el 66,4% de las mujeres encuestadas considera que el sector todavía no ofrece igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. En cambio, solo el 25,2% cree que esa igualdad existe de forma real.

Promoción, reconocimiento y sesgos: las barreras más repetidas

El informe identifica tres grandes obstáculos que explican buena parte de esta percepción. El primero es la falta de promoción y reconocimiento profesional, señalada por el 57,7% de las encuestadas. Es decir, muchas profesionales sienten que su evolución laboral no siempre se corresponde con su experiencia, formación o aportación real.

Muy cerca aparecen los sesgos y estereotipos de género, mencionados por el 56,3%. Este dato apunta a una cuestión de fondo: la presencia femenina en STEM ha crecido, pero eso no significa que hayan desaparecido determinadas inercias culturales o decisiones condicionadas por prejuicios.

A estas barreras se suma la cultura del presencialismo y las largas jornadas, identificada por el 45,8% de las participantes. En un sector donde muchas funciones podrían desarrollarse con modelos más flexibles, la permanencia física en el puesto sigue pesando demasiado en la percepción de compromiso y disponibilidad.

Las medidas de igualdad no siempre se notan en el día a día

Muchas empresas ya cuentan con planes de igualdad, políticas de conciliación o iniciativas internas para favorecer la diversidad. Sin embargo, el informe muestra que la existencia de esas medidas no siempre se traduce en cambios reales.

Solo el 40,6% de las mujeres encuestadas considera que las medidas de conciliación y los planes de igualdad tienen un impacto efectivo en su día a día laboral. El dato es relevante porque apunta a una diferencia importante entre tener políticas sobre el papel y conseguir que funcionen en la práctica.

Para las profesionales STEM, la prioridad más clara es la transparencia. El 62,7% reclama una mayor claridad salarial y procesos de promoción más transparentes. Es una demanda lógica: cuando los criterios para crecer dentro de una organización no están bien definidos, los sesgos tienen más margen para influir.

Conciliación y liderazgo femenino, dos demandas clave

La segunda gran petición tiene que ver con la conciliación. El 55,9% de las participantes pide políticas reales de conciliación y corresponsabilidad, con medidas como permisos compartidos, teletrabajo y horarios flexibles.

No se trata únicamente de facilitar la vida personal, sino de evitar que la carrera profesional de muchas mujeres quede penalizada en determinadas etapas. La falta de flexibilidad puede terminar expulsando talento o frenando trayectorias que, en otras condiciones, podrían seguir avanzando.

El tercer bloque de demandas se centra en el liderazgo. El 52,4% de las encuestadas considera prioritario garantizar un acceso real de las mujeres a puestos de responsabilidad y toma de decisiones. La presencia femenina en equipos técnicos es importante, pero resulta insuficiente si no se traslada también a los espacios donde se decide la estrategia, la inversión y la dirección de los proyectos.

Vocación fuerte, pero también desgaste

Pese a las dificultades, el vínculo de las mujeres con las disciplinas STEM sigue siendo muy alto. El 61,5% recomendaría trabajar en estos sectores con la máxima puntuación posible y más del 90% lo haría con valoraciones entre 8 y 10.

Este dato muestra que la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas siguen generando orgullo profesional y sentido de propósito. Sin embargo, esa vocación convive con una señal preocupante: casi tres de cada diez mujeres han contemplado abandonar el sector en algún momento de su trayectoria.

El desgaste no parece venir de una falta de interés por la tecnología o la ciencia, sino de las condiciones en las que se desarrolla la carrera profesional. Cuando una persona cualificada siente que debe esforzarse más para obtener el mismo reconocimiento, el coste emocional y laboral aumenta.

La brecha empieza antes: referentes y orientación educativa

El informe también sitúa parte del problema en las etapas previas al empleo. El 83,3% de las encuestadas considera que la falta de referentes femeninos visibles sigue siendo una barrera importante para que niñas y adolescentes elijan carreras científicas y tecnológicas.

La orientación profesional y la forma en la que se enseñan matemáticas y ciencias también aparecen como factores relevantes. Una enseñanza poco motivadora puede alejar a muchas estudiantes de áreas que, con otro enfoque, podrían resultarles atractivas.

No obstante, el estudio introduce un matiz interesante: lo más determinante para despertar vocaciones científicas no es el género del profesorado, sino la calidad de la enseñanza. Más del 91% de las participantes considera clave la metodología, los conocimientos y la capacidad de motivación del profesorado.

IA, Data Science y pensamiento crítico: las competencias que vienen

La formación continua se consolida como un elemento esencial para mantenerse en el sector. El 83,8% de las mujeres encuestadas la considera clave para su desarrollo profesional. Dentro de las áreas de mayor interés, la Inteligencia Artificial y el Data Science lideran las prioridades formativas. El 61,5% de las profesionales prevé formarse en estas disciplinas durante los próximos doce meses, un dato que refleja hacia dónde se mueve el mercado laboral tecnológico.

Pero el futuro STEM no dependerá solo de saber manejar herramientas técnicas. Las participantes también destacan el aprendizaje continuo, el pensamiento analítico y el trabajo en equipo como competencias fundamentales para los próximos años.

El talento femenino STEM existe, está preparado y quiere seguir creciendo. El reto está en que empresas, instituciones educativas y organizaciones sean capaces de crear entornos donde ese talento no solo entre, sino que pueda permanecer, progresar y liderar.