Apple lanza la correa Loop deportiva Edición Orgullo con esfera y fondos para iPhone y iPad

Apple repite jugada y ha presentado la correa Loop deportiva Edición Orgullo, una nueva propuesta para el Apple Watch que llega acompañada de una esfera específica y fondos de pantalla para el iPhone y el iPad. La compañía vuelve así a vincular uno de sus accesorios más reconocibles con el Mes del Orgullo, aunque plantea esta colección como una forma de homenaje a las comunidades LGTBQ+ durante todo el año.

Una correa con 11 colores y diseño trenzado

La nueva correa mantiene el formato Loop deportiva, una de las opciones más cómodas para el Apple Watch por su ajuste sencillo y su tejido flexible. En esta ocasión, Apple ha apostado por un diseño trenzado con hebras de nailon de 11 colores, dispuestas en una pauta arcoíris.

El resultado es una correa muy visual, en la que los colores se mezclan entre sí para crear una sensación de profundidad y movimiento. Según Apple, esta combinación busca representar las diferentes identidades que forman parte de las comunidades LGTBQ+ en todo el mundo.

Nueva esfera Orgullo Luminoso para el Apple Watch

Junto a la correa, Apple ha presentado la nueva esfera Orgullo Luminoso para el Apple Watch. Esta esfera utiliza colores dinámicos que refractan el espectro cromático y que buscan mantener la misma línea visual de la correa.

Apple ha diseñado esta esfera en dos pautas geométricas. La primera es radial, con rayos de color alineados con las marcas horarias del reloj. La segunda es vertical, con bandas lineales que recuerdan al propio trenzado de la correa.

La idea es que el usuario pueda personalizar aún más la apariencia del Apple Watch, combinando la correa física con una esfera que mantiene el mismo lenguaje visual. Esta esfera llegará próximamente mediante una actualización de watchOS 26.5, según la información publicada por Apple.

Fondos para iPhone y iPad

La colección también incluye fondos de pantalla a juego para el iPhone y el iPad. Estos fondos mantienen el mismo diseño dinámico y colorido de la esfera Orgullo Luminoso, con opciones de personalización cromática.

No estarán disponibles de forma inmediata para todos los usuarios, ya que Apple indica que se incorporarán próximamente a las galerías de fondos mediante actualizaciones de iOS 26.5 y iPadOS 26.5. En la página de producto de la Apple Store también se especifica que el fondo para iPhone requiere iOS 26.5, el de iPad requiere iPadOS 26.5 y la esfera necesita watchOS 26.5.

Precio y disponibilidad de la nueva Edición Orgullo

La correa Loop deportiva Edición Orgullo ya figura en la tienda online de Apple España por 49 euros. Estará disponible en Apple Store a finales de esa misma semana y en Distribuidores Autorizados Apple. Los de Cupertino mantienen su apoyo económico a organizaciones que trabajan con las comunidades LGTBQ+. La firma lleva años lanzando correas y esferas Edición Orgullo para el Apple Watch, una línea que combina producto, personalización y visibilidad.