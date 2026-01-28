El móvil también es un kit de emergencia cuando el invierno se complica

España está encadenando un invierno especialmente duro, con una sucesión de borrascas, avisos meteorológicos constantes y situaciones poco habituales, como la nieve cuajando en pleno centro de Madrid. En este contexto, el móvil deja de ser solo una herramienta de ocio para convertirse en algo mucho más práctico. Tener instaladas ciertas apps útiles en invierno y llevar un par de accesorios clave puede marcar la diferencia cuando hay retrasos, frío intenso o imprevistos en carretera o en el transporte público.

Apps que conviene tener instaladas cuando el tiempo se pone feo

No se trata de llenar el teléfono de aplicaciones, sino de contar con las justas, fiables y oficiales. Una de las más importantes es la app de AEMET, disponible en iOS y Android, que permite consultar avisos reales por nieve, lluvia o viento con información oficial y sin exageraciones, algo especialmente útil cuando la situación meteorológica cambia de un momento a otro.

Para moverse cuando el tráfico se complica o hay carreteras cortadas, conviene tener a mano una app de navegación fiable. Google Maps, disponible en iOS y de manera nativa en Android, sigue siendo una de las herramientas más completas para ver incidencias en tiempo real, rutas alternativas o cortes puntuales. Como complemento, Waze, también disponible en iOS y Android, resulta especialmente útil en episodios de mal tiempo gracias a los avisos que comparten otros conductores sobre retenciones, accidentes o tramos complicados.

Si dependes del tren, hay una aplicación que muchos usuarios desconocen y que resulta especialmente útil en días de incidencias. Se trata de Adif en tu móvil, disponible en iOS y Android, la app oficial del gestor de infraestructuras ferroviarias, que ofrece información en tiempo real sobre el estado de los trenes, las vías de llegada o salida y los horarios efectivos, algo clave cuando hay retrasos o cambios de última hora provocados por el temporal.

Para situaciones más delicadas, también conviene tener instalada la app 112 Emergencias, disponible en iOS y Android, que permite contactar rápidamente con los servicios de emergencia y enviar la ubicación exacta del usuario desde el propio móvil.

Accesorios pequeños que pueden salvarte el día

Cuando bajan las temperaturas, la batería del móvil es una de las primeras en resentirse. Por eso, llevar una powerbank compacta, a ser posible con cable integrado, es uno de esos gestos sencillos que pueden evitarte más de un problema. El frío acelera la descarga y hace que el porcentaje de batería caiga de forma poco fiable, así que contar con una recarga de emergencia resulta clave en desplazamientos largos o esperas inesperadas.

También conviene llevar un cable de calidad y resistente, ya que el frío castiga especialmente los cables más baratos, y unos auriculares con cable pueden ser una alternativa útil cuando la batería empieza a flaquear y no quieres gastar energía adicional con el Bluetooth.

El frío y la batería del móvil

Hay algo que muchos usuarios siguen pasando por alto: el frío reduce temporalmente la capacidad de las baterías de litio. Esto explica por qué el móvil puede apagarse de golpe aunque marque un 30 o incluso un 40 % de batería. No es que la batería esté dañada, sino que la baja temperatura altera su comportamiento.

Por este motivo, conviene evitar cargar el móvil al aire libre cuando hace mucho frío y llevarlo, siempre que sea posible, cerca del cuerpo. Un gesto tan simple como guardarlo en un bolsillo interior puede ayudar a que mantenga mejor la carga durante más tiempo.

Pequeños ajustes que conviene hacer antes de salir

Hay hábitos que marcan la diferencia en pleno invierno. Descargar mapas para usarlos sin conexión, salir de casa con un nivel de batería suficiente o revisar que los avisos importantes están activados puede evitar sustos innecesarios. En días de nieve o lluvia intensa, depender del móvil sin haberlo preparado mínimamente es una mala idea.

No se trata de alarmarse ni de convertir el teléfono en un equipo de supervivencia, sino de usarlo con sentido común. Cuando el invierno se complica, el móvil puede ser mucho más que una pantalla: puede ser la herramienta que te ayude a llegar antes, esperar mejor o simplemente estar más tranquilo.