La AEMET no citó Madrid, colapsada por el temporal, en su «aviso especial» de nevadas

El temporal de nieve que sacude la Comunidad de Madrid ha provocado este miércoles abundantes incidencias en toda la región. La nieve se ha dejado ver no sólo en zonas de la Sierra, sino también en la capital, donde se han acumulado varios centímetros, llegando a cuajar en el asfalto. Esto ha provocado numerosas incidencias en el tráfico y en el aeropuerto de Barajas, donde se registran retrasos en los vuelos. Pese a ello, el «aviso especial» de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) sobre el temporal que estos días afecta a toda la Península no menciona expresamente a la Comunidad de Madrid, colapsada por las nevadas de este miércoles.

El aviso sobre la borrasca Kristin, difundido ayer martes y con vigencia hasta el jueves, pronosticaba que este miércoles sería «el día de mayor adversidad» con la cota de nieve «en apenas 600-700 m durante la madrugada y primeras horas en amplias zonas de la mitad norte peninsular, con nevadas que serán significativas en torno a las principales áreas montañosas del centro y norte peninsular, así como en amplias zonas de la meseta Norte, donde localmente se podría superar los 5 cm de espesor». «Durante la tarde se espera un rápido ascenso de la cota de nieve, quedando las nevadas relegadas a zonas montañosas», concluye la AEMET.

«Baja probabilidad»

En su avance específico para la Comunidad de Madrid, la AEMET emitió desde el martes y durante las primeras horas de este miércoles un «aviso de baja probabilidad» de nevadas, calificándolo de «peligro bajo» en el área metropolitana y Henares, con «dos centímetros» de acumulación «sobre los 600-700 metros».

Este mismo martes, la AEMET publicaba un artículo en el que -¿Tres años seguidos sin olas de frío? Así están reduciendo su frecuencia e intensidad en un contexto de cambio climático- en el que se afirma que «las olas de frío en España han sufrido un descenso en las últimas décadas» y que las bajas temperaturas registradas en este mes no pueden calificarse de «ola de frío», pese a ser «inferiores al promedio normal de la época del año». Para la entidad, «este fenómeno sólo se produce cuando se encadenan al. menos tres días consecutivos en los que, como mínimo, el 10 % de las estaciones registran temperaturas mínimas por debajo del percentil 5 % de su serie histórica de enero y febrero (1971-2000)».

Con este criterio, la AEMET avanza que «éste podría ser el tercer invierno consecutivo sin ninguna ola de frío oficial, frente a una década seguida de olas de calor».

«Invierno más cálido»

En diciembre, la agencia estatal pronosticó que el invierno 2025-2025 (de diciembre a febrero) sería «más cálido y más seco» de lo normal.

En concreto, la AEMET avanzaba entre un 60 y un 70% de probabilidades de que el invierno meteorológico fuese más cálido de lo normal en toda España, frente a un 10% de que fuese más frío.

Además, situaba en un 40% las posibilidades de que fuese más seco de lo habitual en el suroeste peninsular frente a un 25% de que fuera más lluvioso. El portavoz Rubén del Campo destacó que, de cumplirse, se trataría así del octavo invierno consecutivo con un carácter cálido o muy cálido.