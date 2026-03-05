WhatsApp Plus prepara su llegada con funciones exclusivas para quienes paguen una suscripción

La aplicación de mensajería más utilizada del mundo podría cambiar pronto su modelo con una nueva propuesta para los usuarios que quieran ir un paso más allá. La futura WhatsApp Plus será una suscripción opcional dentro de la app que ofrecerá funciones adicionales a cambio de un pago mensual, sin afectar al funcionamiento básico gratuito que millones de personas utilizan cada día.

Así será WhatsApp Plus

La idea detrás de este nuevo plan es la de mantener todas las herramientas esenciales de WhatsApp abiertas para todo el mundo, pero añadir una capa extra de personalización y funciones avanzadas para quienes quieran una experiencia más completa dentro de la aplicación.

Según ha adelantado en X el portal especializado WABetaInfo, WhatsApp está desarrollando actualmente WhatsApp Plus tanto para Android como para iOS, aunque todavía no se ha anunciado una fecha oficial de lanzamiento ni el precio que tendrá esta suscripción.

Un primer vistazo a lo que ofrecerá deja claro que la personalización será uno de los pilares de esta propuesta. Los usuarios que se suscriban podrán modificar con más libertad el aspecto de la aplicación, incluyendo cambios en el tema visual, el icono de la app y los colores de acento de la interfaz. Entre las opciones previstas se incluyen hasta 14 iconos diferentes para la aplicación, además de múltiples combinaciones de color que permitirán adaptar la apariencia de WhatsApp al gusto de cada persona.

Otra de las funciones más llamativas de WhatsApp Plus será la ampliación del número de chats fijados en la parte superior de la aplicación. Actualmente, la versión estándar de WhatsApp permite anclar solo tres conversaciones, pero el nuevo plan premium permitirá fijar hasta 20 chats, lo que facilita mantener siempre visibles los contactos o grupos más importantes. En la práctica, esto supone añadir 17 conversaciones adicionales a las tres que ya se pueden fijar hoy.

La exclusividad como tarjeta de presentación

El plan también incluirá una colección de tonos de llamada exclusivos que solo estarán disponibles para quienes se suscriban al servicio. Cada uno tendrá un estilo propio pensado para diferenciar fácilmente las llamadas de WhatsApp de las notificaciones de otras aplicaciones del móvil. Esta pequeña mejora busca reforzar la personalización del servicio y hacer más reconocibles las alertas de la app.

Además, el desarrollo de WhatsApp Plus apunta a que con el tiempo podrían añadirse más funciones reservadas a los suscriptores. Entre ellas se mencionan paquetes de stickers exclusivos que no estarán disponibles en la versión gratuita de la aplicación. También se están estudiando reacciones más dinámicas e interactivas para los mensajes, lo que podría aportar un toque más visual y expresivo a las conversaciones.

Lo importante es que la compañía quiere dejar claro que este nuevo plan no cambiará la base del servicio. Todas las funciones principales seguirán siendo gratuitas, enviar y recibir mensajes, realizar llamadas de voz o vídeo, compartir archivos, participar en grupos o utilizar las herramientas de privacidad y seguridad que ya forman parte de la plataforma.

Por el momento, WhatsApp no ha confirmado ni el precio de esta suscripción ni cuándo llegará oficialmente a todos los usuarios. Tampoco se descarta que algunas de las funciones que se están probando cambien antes de su lanzamiento definitivo. Lo que sí parece claro es que la compañía está buscando nuevas formas de monetizar su aplicación sin afectar a la experiencia básica que ha convertido a WhatsApp en la herramienta de comunicación dominante en medio mundo.