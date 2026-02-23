El Ibex 35 sube un 0,4% en la apertura y se acerca a los 18.300 puntos

El Ibex 35 ha comenzado la sesión de este lunes, 23 de febrero, la primera de la semana, con una subida del 0,4% impulsada principalmente por las entidades financieras, lo que le ha llevado a acercarse a la cota psicológica de los 18.300 enteros y a situarse en los 18.257,9 puntos a las 9.00 horas.

Minutos después del inicio de la sesión, el principal indicador del mercado español relajaba su avance al 0,32%, hasta situarse en los 18.242 puntos, en un contexto marcado por los nuevos aranceles globales del 15% impuestos por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, después del varapalo del Tribunal Supremo a sus anteriores gravámenes.

El alto tribunal invalidó el efecto de los aranceles iniciales de Trump, ordenados bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), pero el presidente estadounidense ha proclamado estos nuevos gravámenes bajo otro instrumento, la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que capacita al mandatario para imponer aranceles máximos del 15% por un periodo inicial de 150 días. Pasado ese tiempo, sin embargo, los aranceles sólo podrán ser prorrogados con el consentimiento del Congreso de EEUU.

La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, ha pedido claridad a Estados Unidos para que determine con exactitud el alcance y la duración de los nuevos gravámenes anunciados por el presidente Donald Trump este sábado a pesar de la decisión tomada por el Tribunal Supremo del país contra su política arancelaria.

En el terreno internacional, las Bolsas de la China continental vuelven a abrir tras una semana cerradas por la festividad del Año Nuevo Lunar.

Asimismo, hoy los inversores estarán pendientes de la publicación del IPC de la zona euro y de los resultados de Alibaba, también con la vista puesta en el próximo miércoles, cuando se conocerán las cifras de Nvidia.

De su lado, la italiana Enel ha señalado que prevé unas inversiones brutas de 53.000 millones de euros en el periodo 2026-2028, lo que representa un 23% más que con respecto a los 43.000 millones de su plan anterior 2025-2027, para impulsar su apuesta por las redes y las renovables.

En el plano nacional, la plantilla de Tubos Reunidos está llamada a una nueva jornada de huelga este lunes, coincidiendo con la nueva reunión que se celebrará para continuar con las negociaciones del ERE, que prevé el despido de 301 trabajadores de las plantas de Amurrio (Álava) y Trapagaran (Vizcaya).

Asimismo, antes de la apertura del mercado de este lunes, la aseguradora Línea Directa ha reportado que cerró 2025 con un beneficio neto de 85,7 millones de euros, lo que supone un incremento del 33,5% en comparación con el año anterior, mientras que Almirall ha indicado que obtuvo un beneficio neto de 46,2 millones en 2025, cifra que multiplica por más de cuatro las ganancias de 10,1 millones de euros que registró en 2024.

Las empresas del Ibex 35

En los primeros compases de la jornada, los mayores descensos del Ibex 35 correspondían a Fluidra (-0,83%), Indra (-0,65%) y Acciona Energía (-0,55%), mientras que, por el contrario, entre los avances destacaban Bankinter (+1,6%), Sabadell (+1,1%), Santander (+0,99%) y BBVA (+0,83%).

Mercados internacionales

Las principales Bolsas europeas iniciaban la jornada con signo mixto, con subidas del 0,1% para Milán, pero caídas del 0,7% para Fráncfort, del 0,4% para París y del 0,1% para Londres.

En este escenario, el precio del barril de Brent -referencia en Europa- caía un 1,26%, hasta los 70,4 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, decrecía un 1,38%, hasta los 65,56 dólares.

Finalmente, en el mercado de divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1827 billetes verdes, en tanto que el interés exigido al bono español a diez años descendía hasta el 3,142%.