Cuándo es, horario y dónde ver por televisión en directo la gala de los premios The Best 2025

La FIFA se prepara para un nuevo evento apasionante, esta vez en Qatar. A principio de mes realizaron un acto en Estados Unidos para el sorteo del Mundial 2026 y ahora, en Doha, van a entregar el premio The Best. Vinicius tendrá que ceder su trono y todo apunta a que será Ousmane Dembélé, que se llevó el Balón de Oro, el gran favorito para llevarse este galardón en una ceremonia en la que el PSG apunta a ser el gran favorito.

Cuándo se entregan los premios The Best

El mundo del fútbol está listo ya para un nuevo evento en el que se premiarán a los mejores futbolistas del año 2025 en esta gala de los premios The Best que se celebrarán en Doha, Qatar. La flor y nata del deporte rey se reunirá en este acto que la FIFA anunció hace unos días que se celebraría este martes 16 de diciembre, por lo que ha cogido por sorpresa a todos aquellos que desconocían si se iban a entregar o no.

Horario del evento de entrega de los premios The Best 2025

La FIFA ha decidido que la ceremonia de entrega de los premios The Best sea este martes 16 de diciembre a las 18:00 horas, una menos en las Islas Canarias. El organismo que preside Gianni Infantino aprovecha que este miércoles se celebra la final de la Intercontinental en Qatar para celebrar allí este acto en el que se espera que el PSG, tras ganar su primera Champions League, sea el gran protagonista.

Dónde ver por TV la gala de los premios The Best 2025

Ninguna televisión parece haberse hecho con los derechos para retransmitir en directo el evento de la gala de los premios The Best, ya que volvemos a repetir que la FIFA ha anunciado dos días antes la fecha de la celebración de este evento. Pese a que no podrá verse por la TV convencional, habrá varias plataformas que conectarán con Doha para ofrecer todo lo que ocurra en esta ceremonia en la que conoceremos a los mejores futbolistas del año.

Todos los nominados a los premios The Best

La FIFA vuelve a ofrecer varias categorías en los premios The Best y entre ellos se reconocerá al mejor jugador y a la mejor futbolista del último año, pero también, en ambas categorías, a los mejores porteros, mejores entrenadores, mejores goles, el galardón al fair play y también el trofeo a la mejor afición. Entre los favoritos a llevarse el premio abundan bastantes miembros del PSG, ya que ganaron la última edición de la Champions League.

Mejor futbolista del año

Ousmane Dembélé, Francia y PSG.

Achraf Hakimi, Marruecos y PSG.

Harry Kane, Inglaterra y Bayern Múnich.

Kylian Mbappe, Francia y Real Madrid.

Nuno Mendes, Portugal y PSG.

Cole Palmer, Inglaterra y Chelsea.

Pedri, España y Barcelona.

Raphinha, Brasil y Barcelona.

Mohamed Salah, Egipto y Liverpool.

Vitinha, Portugal y Paris Saint-Germain .

Lamine Yamal, España y Barcelona.

Mejor jugadora del año

Sandy Baltimore, Francia y Chelsea.

Nathalie Bjorn, Suecia y Chelsea.

Aitana Bonmati, España y Barcelona.

Lucy Bronze, Inglaterra y Chelsea.

Mariona Caldentey, España y Arsenal.

Temwa Chawinga, Malawi y Kansas City Current.

Diani Kadidiatou, Francia y Olympique de Lyon.

Melchie Dumornay, Haití y Olympique de Lyon.

Patri Guijarro, España y Barcelona.

Lindsey Heaps, Estados Unidos y Olympique de Lyon.

Lauren James, Inglaterra y Chelsea.

Chloe Kelly, Inglaterra y Manchester City / Arsenal.

Ewa Pajor, Polonia y Barcelona.

Claudia Pina, España y Barcelona.

Alexia Putellas, España y Barcelona.

Alessia Russo, Inglaterra y Arsenal.

Leah Williamson, Inglaterra y Arsenal.

Mejor portero

Alisson Becker, Brasil y Liverpool.

Thibaut Courtois, Bélgica y Real Madrid.

Gianluigi Donnarumma, Italia y PSG / Manchester City

Emiliano Martínez, Argentina y Aston Villa.

Manuel Neuer, Alemania y Bayern de Múnich.

David Raya, España y Arsenal.

Yann Sommer, Suiza e Inter de Milán.

Wojciech Szczęsny, Polonia y Barcelona.

Mejor portera

Ann-Katrin Berger, Alemania y Gotham FC.

Cata Coll, España y Barcelona.

Christiane Endler, Chile y Olympique Lyon.

Hannah Hampton, Inglaterra y Chelsea.

Anna Moorhouse, Inglaterra y Orlando Pride.

Chiamaka Nnadozie, Nigeria y Paris FC / Brighton & Hove Albion.

Phallon Tullis-Joyce, Estados Unidos y Manchester United.

Mejor entrenador fútbol masculino

Javier Aguirre, México.

Mikel Arteta, Arsenal.

Luis Enrique, PSG.

Hansi Flick, Barcelona.

Enzo Maresca, Chelsea.

Roberto Martinez, Portugal.

Arne Slot, Liverpool.

Mejor entrenador o entrenadora de fútbol femenino

Sonia Bompastor, Chelsea.

Jonatan Giráldez, Washington Spirit / Olympique de Lyon.

Seb Hines, Orlando Pride.

Renee Slegers, Arsenal.

Sarina Wiegman, Inglaterra.

Premio a la Afición