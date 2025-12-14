La FIFA ha hecho oficial que habrá premiso The Best con sólo dos días de antelación. En las últimas semanas había muchas dudas sobre cuándo se celebrarían y dónde tendría lugar. Ousmane Dembélé y Lamine Yamal eran los favoritos. El retraso alimentaba el hecho de que el ganador fuera el crack del Barça y la selección española. Pero nada más lejos de la realidad. La gala se celebrará el próximo martes en un hotel de Doha (Qatar).

Precisamente en Qatar es donde estará hospedado el PSG, que disputa al día siguiente de la gala, el miércoles 17 de diciembre, la final de la Copa Intercontinental ante el Flamengo en el Estadio Áhmad bin Ali. Este campo está ubicado a media hora del complejo donde se celebrará la gala del The Best. Esta decisión convierte en claro favorito al equipo parisino para llevarse los premios que se otorgarán: mejor jugador, mejor entrenador, mejor joven y mejor portero.

Dembélé, actual Balón de Oro, es el favorito a llevarse el The Best a mejor jugador por delante de Lamine Yamal. El delantero francés está concentrado con su equipo para la final de la Copa Intercontinental entre PSG y Flamengo, que se disputa el miércoles allí en Qatar. Ya el año pasado, cuando lo ganó Vinicius, se celebró en Doha, que era donde estaba el Madrid hospedado para jugar la Intercontinental.

Así, la gala de los premios The Best tendrá lugar el martes 16 de diciembre a las 20:00 hora peninsular española, en una cena de gala que se celebrará en el Katara Hall, situado en el complejo del hotel Fairmont de Doha, y que congregará a más de 800 invitados. Antes de que arranque la gala oficial donde se premiará al mejor jugador del mundo, la FIFA, a través de sus redes sociales, desvelará los premios a mejor afición, porteros, mejor gol y, por último, el premio Fair Play.

Sorprende un poco la decisión de la FIFA de anunciarlo con tan sólo dos días de antelación. Es por eso que todo apunta a que el PSG acaparará todos los premios de la gala. De ahí que el escenario escogido sea la ciudad donde estará el campeón de Europa y vigente finalista del Mundial de Clubes. Salvo sorpresa, Ousmane Dembélé se coronará como The Best 2025.