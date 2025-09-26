Dembélé no tuvo rival en el Balón de Oro: ganó a Lamine Yamal por 321 puntos de diferencia

Ousmane Dembélé fue el Balón de Oro 2025 con mucha diferencia. A pesar de que no se supo el nombre del vencedor hasta que Ronaldinho abrió el sobre, la posibilidad de que se lo podía haber quitado Lamine Yamal sonó hasta el final. Sin embargo, la revista francesa ha publicado oficialmente los puntos con exactitud y dicha pelea nunca existió.

El delantero del PSG obtuvo una suma final de 1.380 puntos, superando así los 1.059 de Lamine. Es decir, el jugador del Barcelona se quedó a 321 de diferencia. Una brecha que confirma que Ousmane siempre fue el favorito después de haber conquistado Liga y Champions con el PSG. Si miramos la diferencia entre el primero y el segundo en anteriores ediciones, se quedó muchísimo más lejos que Vinicius en 2024 cuando ganó Rodri (41) y Haaland cuando se lo arrebató Messi (105). Una final que sí obtuvo más diferencia fue la de 2022, cuando Mané se quedó 386 por detrás de Karim Benzema.

En tercer lugar quedó Vitinha, compañero de Dembélé, con solo 703 puntos. Otra de las grandes sorpresas fue la posición de Raphinha que, pese a su gran temporada, terminó quinto con 620 puntos, superado por Mohamed Salah que obtuvo 657. El sexto fue Achraf Hakimi, otra de las piezas clave del conjunto de Luis Enrique, que se quedó fuera del top-5 al sumar 484 puntos.

En séptima posición terminó Kylian Mbappé, el único del Real Madrid que pudo colarse en el ranking después de que Vinicius Junior y Jude Bellingham se quedasen a la deriva en la tabla. La Bota de Oro sumó 378 puntos. Ya, más alejado, está Cole Palmer con 211 puntos; Donnarumma, con 172; y Nuno Mendes, con 171.

La puntuación del Balón de Oro 2025 con Dembélé ganador

1º Ousmane Dembélé – 1.380 puntos

2º Lamine Yamal – 1.059 puntos

3º Vitinha – 703 puntos

4º Salah – 657 puntos

5º Raphinha – 620 puntos

6º Achraf Hakimi – 484 puntos

7º Mbappé – 378 puntos

8º Cole Palmer – 211 puntos

9º Donnarumma – 172 puntos

10º Nuno Mendes – 171 puntos