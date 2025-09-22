La expectación por conocer el Balón de Oro 2025 fue tensa hasta el final. A raíz de los resultados finales en los que destacó los puestos de los jugadores del Real Madrid y la victoria de Ousmane Dembélé y Aitana Bonmatí, en las redes sociales han hecho sangre con nombres como Vinicius y Lamine Yamal. A raíz de conocer los resultados finales, los memes no ha tardado en ir apareciendo desde ambos frentes, usando todo tipo de humor e imaginación para ser virales.

La cara de Mariona Caldentey cuando Andrés Iniesta ha anunciado a Aitana Bonmatí como la ganadora del Balón de Oro. (Vía @davidtimon_) pic.twitter.com/2s8zMjrGRp — Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) September 22, 2025

Hablemos de Ousmane Dembélé: – Le cuesta 140 mill. € al Barsa

– Estuvo 6 años en Barcelona dedicándose a jugar al Fortnite.

– Se va al PSG gratis

– El 1er año elimina al Barsa de la Champions y se descojona de ellos

– Gana la Champions

– Le quita el Balón de oro a Lamine Yamal pic.twitter.com/hSYOnvlf4U — Juan Laporta (@JoanLaportaOfi) September 22, 2025

Wingers and their best player awards.😭 pic.twitter.com/F8VmA93m6g — Ray (@Ray_RMCF) September 22, 2025