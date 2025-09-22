Los mejores memes de la gala del Balón de Oro
Lamine Yamal y Vinicius, los objetos de burla
La victoria de Ousmane Dembélé tampoco pasó desapercibido
Todos los premiados en la gala del Balón de Oro 2025
La expectación por conocer el Balón de Oro 2025 fue tensa hasta el final. A raíz de los resultados finales en los que destacó los puestos de los jugadores del Real Madrid y la victoria de Ousmane Dembélé y Aitana Bonmatí, en las redes sociales han hecho sangre con nombres como Vinicius y Lamine Yamal. A raíz de conocer los resultados finales, los memes no ha tardado en ir apareciendo desde ambos frentes, usando todo tipo de humor e imaginación para ser virales.
La cara de Mariona Caldentey cuando Andrés Iniesta ha anunciado a Aitana Bonmatí como la ganadora del Balón de Oro. (Vía @davidtimon_) pic.twitter.com/2s8zMjrGRp
— Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) September 22, 2025
Hablemos de Ousmane Dembélé:
– Le cuesta 140 mill. € al Barsa
– Estuvo 6 años en Barcelona dedicándose a jugar al Fortnite.
– Se va al PSG gratis
– El 1er año elimina al Barsa de la Champions y se descojona de ellos
– Gana la Champions
– Le quita el Balón de oro a Lamine Yamal pic.twitter.com/hSYOnvlf4U
— Juan Laporta (@JoanLaportaOfi) September 22, 2025
Wingers and their best player awards.😭 pic.twitter.com/F8VmA93m6g
— Ray (@Ray_RMCF) September 22, 2025
Lamine Yamal // Ousmane Dembélé pic.twitter.com/iyhecJPcsv
— Betclic 🔞 (@Betclic) September 22, 2025