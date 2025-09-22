Balón de Oro 2025

Los mejores memes de la gala del Balón de Oro

Lamine Yamal y Vinicius, los objetos de burla

La victoria de Ousmane Dembélé tampoco pasó desapercibido

Todos los premiados en la gala del Balón de Oro 2025

Los memes del Balón de Oro 2025.
La expectación por conocer el Balón de Oro 2025 fue tensa hasta el final. A raíz de los resultados finales en los que destacó los puestos de los jugadores del Real Madrid y la victoria de Ousmane Dembélé y Aitana Bonmatí, en las redes sociales han hecho sangre con nombres como Vinicius y Lamine Yamal. A raíz de conocer los resultados finales, los memes no ha tardado en ir apareciendo desde ambos frentes, usando todo tipo de humor e imaginación para ser virales.

Meme de Lamine Yamal sujetando un trofeo
Meme de Lamine Yamal tras no ganar el Balón de Oro.
