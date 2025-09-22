La sorprendente posición en la que han terminado Vinicius y Bellingham en el Balón de Oro 2025

El Real Madrid no está nada interesado en el Balón de Oro 2025. Después de la injusticia vivida el año pasado con Vinicius Júnior, el club blanco decidió romper relaciones y no presentarse a la gala en París de este lunes. Sin embargo, muchos madridistas vigilaron con curiosidad cómo quedaron los tres nominados al trofeo, es decir, las posiciones finales de Jude Bellingham, Vinicius Júnior y Kylian Mbappé.

Antes se conoció en la categoría femenina cómo había terminado Carolina Weir, la única madridista que estaba en la lista, pero que terminó quedándose con el 30º puesto.

El primero en salir de los tres fue el centrocampista inglés. Después de que en la edición anterior fuera una de las grandes revelaciones quedando en tercero por detrás del brasileño y Rodri, Bellingham ha quedado en la 23º posición. Es decir, el británico ha descendido hasta 20 escalones, quedando por delante de otros futbolistas como Fabián Ruiz, Dumfries, Haaland, Rice, Van Dijk, Wirtz y Olise.

Después llegó el turno de Vinicius Junior, que obtuvo el 16º lugar después de que el año pasado fuese el gran favorito para el trofeo. El brasileño quedó muy dolido después de lo que vivió cuando se quedó a las puertas del galardón y, después de su gris año, se quedó muy lejos de entrar en los favoritos. Entre el extremo y Jude hay otras estrellas como Robert Lewandowski, McTominay, Joao Neves, Lautaro Martínez, Guirassy y Mac Allister.