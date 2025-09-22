Lamina Yamal contra el campeón de (casi) todo por el Balón de Oro

Lamine Yamal retará al campeón de prácticamente todo la pasada temporada en la gala del Balón de Oro que se celebrará este lunes en París (21:00 horas). La jovencísima estrella del Barcelona y de la selección española quiere arrebatarle a Ousmane Dembélé un premio a mejor jugador del año que parece decantado a favor del delantero del PSG, ganador de Liga, Champions, Copa de Francia y Supercopa de Europa, aportando 35 goles y 15 asistencias.

Los números de Yamal (18 y 21) fueron decisivos para que el Barça triunfase en Liga, Copa del Rey y Supercopa de España. Un auténtico astro que acudirá a su segunda gala del Balón de Oro con sólo 18 años después de ganar la temporada pasada el premio Kopa a mejor futbolista joven. Todas las miradas apuntan a Dembélé en una edición en la que no se espera una sorpresa en el ganador como en la anterior con Rodri Hernández. Aunque si alguien puede darla, ese es Lamine.

El principal enemigo de Dembélé también podría ser la dispersión de votos con sus compañeros, ya que el PSG ha metido a nueve jugadores entre los 30 candidatos. Además, el francés, ex del Barcelona, es percibido a sus 28 años como un gran jugador, pero para muchos sin la talla de un Balón de Oro, sobre todo por la inconsistencia de su carrera.

El Barça tiene menos jugadores entre los que postulan al premio, cuatro, por lo que todos los focos apuntan a Lamine Yamal, con peores números y menos títulos que Dembélé después de que la Champions se le escapara en una semifinal desgraciada contra el Inter de Milán, pero cuya proyección a sus 18 años apunta a una figura histórica.

Lamine Yamal busca premio o ‘heredero’

De no conseguir el principal galardón que se repartirá al final de la gala, la joven estrella blaugrana puede conformarse con su segundo premio Kopa consecutivo, el que premia al mejor joven, al que también opta el francés del PSG Desiré Doué, además de su compañero Pau Cubarsí o Dean Huijsen, central del Real Madrid.

El Balón de Oro femenino más competido que nunca

En el apartado femenino, son más las dudas, con seis españolas entre las candidatas, entre ellas Aitana Bonmati y Alexia Putellas, ganadoras de las cuatro últimas ediciones, que llegan algo mermadas por no haber conquistado el título europeo ni con el Barça ni con la selección.

Si los títulos cuentan, el premio recaería en Alessia Russo, Leah Williamson o Chloe Kelly, campeonas de Europa con Inglaterra y de la Champions con el Arsenal, aunque sus compatriotas del Chelsea, Lucy Bronze y Hannah Hampton, pueden presumir de ser campeonas de Liga y Copa inglesas.