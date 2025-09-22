Nadie del Real Madrid estará presente este lunes en París para presenciar en directo la gala del Balón de Oro. Tal y como sucedió hace un año, cuando la comitiva madridista decidió bajarse del avión a última hora para no desplazarse a la capital francesa tras confirmar que Vinicius Junior no iba a ser el elegido para ganar el preciado galardón. La entidad blanca sintió que la organización faltaba el respeto tanto a su jugador como a la institución, lo que le llevó a no acudir por primera vez a dicha ceremonia.

Desde ese momento, el Balón de Oro ha dejado de existir para el Real Madrid. Ni una sola mención. Nadie más ha hablado de este premio individual, que acredita al mejor jugador de la temporada. Mbappé, Vinicius y Bellingham están entre los candidatos para ganar la pelota dorada, pero el club blanco, al contrario de lo que había sucedido históricamente, ni siquiera lo mencionó en sus canales oficiales. Ahora, tampoco viajarán ninguno de ellos a París. Tampoco lo harán Dean Huijsen, candidato a ganar el Trofeo Kopa masculino, ni Courtois, que puede conquistar el Trofeo Yashin.

El principal motivo por el que Mbappé, Vinicius y Bellingham no estarán en París es porque el Real Madrid juega el martes el partido correspondiente a la sexta jornada de Liga contra el Levante en el estadio Ciudad de Valencia. Por lo tanto, ningún futbolista estará presente en el Théâtre du Châtelet de París este 22 de septiembre.

Nadie irá a París

Tampoco estará la plana mayor del club blanco presente en París. Es decir, Florentino Pérez, presidente del club blanco, ni los directivos principales viajarán hasta la capital francesa para presenciar en directo la gala del Balón de Oro. Tampoco lo hará Caroline Weir, candidata al Balón de Oro femenino, o Linda Caicedo, que opta al Trofeo Kopa. Ni siquiera, salvo cambio de idea de última hora, lo hará Emilio Butragueño, director de relaciones institucionales del Real Madrid. Por lo tanto, esta gala no tendrá la presencia del club blanco.

En definitiva, el Real Madrid mantiene su postura de no estar presente en esta ceremonia. Lo que sucedió el pasado año no se olvida en el club blanco y, a pesar de que France Football ha intentado reconducir la situación, el club blanco mantiene su postura de, por el momento, no dar protagonismo a este premio tras lo sucedido el año pasado, algo que no se olvida y parece que no se olvidará en Valdebebas.