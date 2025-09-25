Rivaldo da las claves para que Lamine Yamal gane el Balón de Oro: «Tiene que marcar más goles»

Rivaldo ha hablado sobre el Balón de Oro y ha asegurado que Lamine Yamal «tiene todo» para ganarlo en los próximos años. Sabe de lo que habla, puesto que el brasileño se lo llevó en 1999. Considera que en las próximas temporadas destacará «mucho más» y ha dado la clave para poder llevárselo en un futuro. «Lo ganará cuando haga muchos más goles y dé muchas asistencias», ha señalado el que fuera también delantero del Barcelona, que ahora es embajador de Betfair.

El brasileño ha expresado su «tristeza» con que su compatriota Raphinha quedase en el quinto puesto después de la temporada que realizó con el Barça. «De esos primeros cinco jugadores fue el que más goles marcó, fue máximo goleador de la Champions. Debería haber estado en una posición mejor o incluso haber ganado él este Balón de Oro», expresó.

«Lo que pasó en el partido contra el Inter, cuando fueron eliminados de la Champions y no llegaron a la final, fue lo que perjudicó tanto a Lamine Yamal como a Raphinha. Si hubieran llegado a la final de la Champions, el Barça tenía todo para haber sido campeones, y siendo campeones, con seguridad habrían destacado. Pero como no pasó, Dembélé se llevó el premio. Y no le quito mérito, porque destacó mucho», profundizó.

«Creo que Lamine tiene todo para ser Balón de Oro el próximo año y creo que esta temporada destacará mucho más que la pasada. Pero, por la manera que juega, creo que ganará el Balón de Oro cuando haga muchos goles y dé muchas asistencias. No sólo por cómo juega. Como ya le pasó a Cristiano Ronaldo o a Messi», ha desvelado.

Sin embargo, no quiso «quitar méritos» al ganador Ousmane Dembelé. «Ha hecho grandes torneos, ha marcado muchos goles y dado muchas asistencias. Por eso ganó el Balón de Oro. Y también por haber sido campeón de casi todo lo que jugó. Y es la figura del Paris Saint-Germain. Tanto es así que el PSG ganó el premio a mejor entrenador y equipo del año. A él le dieron el Balón de Oro por lo que hizo», manifestó.

Mientras que sobre el decimosexto puesto de Vinicius, afirmó que no sabe si es por su «bajada de rendimiento» o por la «situación» entre France Football y el Real Madrid. «No sabemos exactamente qué pasó, pero espero que vuelva a ser el mismo Vinicius de hace un año. Me encantaría que fuera Balón de Oro», deseó.

«Vinicius bajó un poco después de la decepción con el Balón de Oro, por no haberlo ganado. Tuvo una caída, pero es un gran jugador, un jugador del que estoy seguro de que hará un gran campeonato ahora, porque enseguida ya viene el Mundial», destacó.

Por último, no quiso entrar sobre si ahora es más fácil o más díficil ganar el Balón de Oro. «Escucho decir que antes era mucho más difícil porque había grandes jugadores y que hoy hay menos. Pero yo creo que sigue habiendo grandes jugadores», aseguró.

«A veces el Balón de Oro se conquista por lo que hace un jugador en una temporada, con muchos goles, asistencias, por llevar a su equipo a llevar títulos. A veces no significa que el ganador del Balón de Oro sea como un Messi o un Cristiano Ronaldo. No, es el jugador que destacó ese año y por eso se lleva el premio», finalizó.