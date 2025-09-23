La posición de Raphinha en el Balón de Oro ha dado mucho que hablar. A pesar de su gran temporada, el delantero brasileño quedó en quinto lugar, mientras que Lamine Yamal, cuyos números fueron peores, terminó segundo. Marcos López analiza en su sección de OKSCOUTING los resultados del galardón más importante a nivel individual, con especial énfasis en los dos jugadores del Barcelona.