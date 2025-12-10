Unai Simón para al PSG y el Athletic saca un punto para seguir vivo en la Champions

El Athletic Club de Bilbao sacó un punto ante el Paris Saint-Germain, actual campeón de Champions, y el empate le vale al equipo español para seguir vivo, con opciones todavía de meterse entre los 24 primeros y poder llegar a esos playoffs de la competición. Unai Simón, con una actuación estelar, paró a los de Luis Enrique y dio algo de aire a Ernesto Valverde.

Unai Simón fue la clave del encuentro en San Mamés, con varias paradas, pero sobre todo con dos a remates a bocajarro de Mayulu y un disparo cruzado de Zaire-Emery, que cantaban ya el gol cuando el portero de la selección española hizo milagros.

Las mejores ocasiones de los de Ernesto Valverde fueron en la primera mitad, un fuerte chut alto de Oihan Sancet tras una buena combinación de sus compañeros y gol olímpico que intentó Alex Berenguer en una falta que parecía un córner.

El inicio del segundo tiempo fue un monólogo de los de Luis Enrique y tuvo que aparecer de nuevo Simón para salvar los muebles rojiblanco. Lo hizo dos veces seguidas. Una para repeler otro remate a bocajarro a Mayulu y otra para despejar un duro disparo cruzado de Zaire-Emery.

El Athletic sigue vivo en la Champions, con cinco puntos, a dos de la 24ª posición que es la que da el corte para entrar en esos playoffs. Al club vasco le queda por jugar contra la Atalanta en Italia, cuando el equipo italiano va quinto ahora en la clasificación. Cerrará la fase liga de la Champions en San Mamés ante el Sporting de Portugal, que tiene 10 puntos.