Joan García: «Sería maravilloso ir al Mundial con España»

Joan García atendió a los medios de comunicación desde la Ciudad Deportiva King Abdullah en este martes 6 de enero en la previa de la primera semifinal de la Supercopa de España. El portero del Barcelona, tras su gran actuación el pasado fin de semana contra el Espanyol, analizó el partido que le medirá en Arabia Saudí al Athletic Club de Bilbao con el objetivo de alcanzar la gran final del torneo y buscar su primer título como culé.

«Estamos muy motivados. Es el primer título que podemos ganar esta temporada y mi primero con el club. Con muchas ganas de lucharlo», comenzó señalando Joan ante la prensa.

Sobre el derbi contra el Espanyol: «Trabajé como una semana cualquiera. Sabía que el ambiente sería especial por mi pasado, pero visualicé como sería el encuentro, me conseguí centrar y ahora ya pensando en la Supercopa».

Más sobre el derbi catalán: «Creo que sigo siendo muy joven, con cosas a mejorar. Por eso trabajo día a día. Intentar hacerlo lo mejor posible, el partido del sábado fue especial para mí. Pero sé que todavía puedo mejorar más».

«No pondría como objetivo ir al Mundial. Quiero seguir trabajando y mejorando, a todo jugador le gusta ir con la selección. Si en un futuro llega será maravilloso», comentó Joan García sobre la opción de ir con la selección española.

«Estamos en un gran punto de confianza. Aún tenemos cosas a mejorar que se están repitiendo en los últimos partidos. Estamos consiguiendo la portería a cero. Con muchas ganas de empezar la Supercopa», añadió el portero azulgrana.

«Nos esperamos un Athletic muy intenso, sabiendo lo que quieren hacer. Basan su juego en la intensidad y dar mucho ritmo al encuentro. Tenemos que estar preparados. Tienen piezas ofensivas muy importantes, pero lo estamos trabajando y seguro que irá bien», dijo sobre la semifinal de este miércoles.

«La convivencia es muy buena. Somos tres grandes porteros y ellos llevan años al máximo nivel. Siempre intento aprender de ellos y eso es bueno. La competencia que hay nos hace mejores a todos», comentó Joan García en rueda de prensa.

Sobre sus paradas: «Son jugadas muy rápidas. Las tres jugadas son muy similares y te hacen actuar muy rápido. Es intuición, te tiene que salir solo. Por suerte pude evitar el gol y muy contento».