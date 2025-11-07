La mujer de Raphinha hace campaña para el The Best: «Vamos a ganar lo que es nuestro»

Raphinha está muy dolido con el poco reconocimiento que ha tenido este año en comparación con su rendimiento deportivo. El brasileño ni estuvo en los favoritos en el Balón de Oro ni estuvo en el mejor once del FIFPro, dos gestos que no gustaron hasta tal punto de pronunciarse públicamente. Con el The Best ha sido su mujer, Natalia Rodrigues, quien ha alzado la voz pidiendo votos para el jugador del FC Barcelona.

«Vamos a conquistar lo que es nuestro», escribió la carioca junto con la publicación de la nominación del delantero y un enlace para que sus seguidores puedan votarle. Además, hizo apología compartiendo su votación con Lamine Yamal, segundo, y Pedri, tercero. Una imagen en la misma línea cuando explotó a finales de septiembre en la gala del Balón de Oro: «Las calles nunca olvidarán lo que hiciste. 61 goles y asistencias. Tú eres un tonto», dijo.

De hecho, el propio brasileño concedió hace unos días una entrevista para GQ Hype mostrando su dolor: «Fue una decepción personal. Cuando te entregas tanto, trabajas cada día y sientes que tuviste una temporada increíble, naturalmente esperas estar entre los mejores. Terminar quinto fue un honor, por supuesto, pero mis expectativas eran más altas. Al mismo tiempo, me enseñó humildad y perspectiva. Ojalá tenga otra oportunidad de luchar por estar en lo más alto en el futuro», dijo.

«Creo que aún tengo muchos años por delante para alcanzar nuevos objetivos. Terminar quinto ya fue una experiencia increíble, pero también me mostró que hay margen para crecer y pelear por la cima. Lo veo como motivación, no como presión. Conozco mi potencial y todo lo que he trabajado para llegar hasta aquí, y estoy decidido a seguir construyendo. Sinceramente creo que lo mejor está por venir», añadió.

El The Best no apunta a Raphinha

El próximo 16 de diciembre se conocerá el galardonado de la FIFA, aunque no se espera que Raphinha se lleve una alegría. Por delante tiene jugadores que están más en el foco como Dembélé, Lamine Yamal y Kylian Mbappé, entre otros. En el FC Barcelona concentran todos los esfuerzos de hacer campaña con Lamine, al que consideran la estrella del equipo como producto ‘Made in La Masía’. «Es el mejor del mundo en su posición», comentó este viernes Joan Laporta en el entrenamiento en el Camp Nou. Aún así, su entorno quiere hacer campaña en el último trofeo individual del año.