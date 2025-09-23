El dardo de Laporta al Real Madrid por su ausencia en el Balón de Oro: «Nosotros actuamos de otra forma»

Joan Laporta habló después de la gala del Balón de Oro, que encumbró a Dembélé y, por tercera vez consecutiva, a Aitana Bonmatí. El presidente del Barcelona lamentó que Lamine Yamal no haya sido el ganador y, tras el amplio despliegue que realizó el Barcelona, con una delegación de más de 25 personas en París, no ha dudado en lanzar un dardo al Real Madrid, cuando fue preguntado por su ausencia. Aunque Laporta afirmó que respeta la decisión de su eterno rival, señaló que la manera de proceder del Barça es distinta a la del Real Madrid.

«El Real Madrid no fue a París. Respeto lo que hace. Nosotros actuamos de otra forma. Fuimos por respeto a la organización. Estaban muy orgullosos de la gala que cada vez es mejor», señaló a la conclusión de la ceremonia en la que Lamine Yamal acabó segundo, por detrás de Ousmane Dembélé. También afirmó que el nombre del ganador se mantuvo en secreto hasta el momento en el que Ronaldinho lo pronunció, no como el año pasado.

El Real Madrid decidió el año pasado no ir a la gala celebrada en París a última hora, cuando estaban a punto de embarcar. Se filtró que sería Rodri el ganado, en lugar de Vinicius y entendieron que era una encerrona por parte de France Football y UEFA. Por ese motivo, este año han decidido también no darle ningún tipo de relevancia a un premio que, para ellos, ha perdido todo tipo de prestigio.

Laporta, por contra, sí que fue con una delegación más que extensa del Barcelona. El presidente del Barça encabezaba una comitiva plagada de jugadores y jugadoras, puesto que Aitana Bonmatí y Alexia Putellas eran dos de las candidatas a ganar el trofeo, que finalmente se llevó la primera. Además, Lamine Yamal acudió con un buen número de amigos a París, por si acaso se llevaba el premio al mejor jugador del año.

«No sabíamos quién era el ganador. Hablamos con todos y preguntando si sabían quién ganaba: a Iniesta, Ronaldinho, Ceferin… Nadie lo sabía. Ni siquiera altas esferas de Francia a las que también preguntamos», señaló Joan Laporta tras la gala en RAC1. El presidente del Barça, además, habló de cómo estaba Lamine Yamal después de no haber sido premiado.

«Lamine estaba muy feliz, haciendo bromas después de la gala. Nos trajo unas hamburguesas a medianoche para todos a la salida de la gala , porque no habíamos comido nada y todos teníamos mucho hambre. Entre Cubarsí, otros amigos y él nos trajeron esas hamburguesas. Estaban muy buenas, por cierto», afirmó el mandatario.

Por su parte, el padre del futbolista se ha pronunciado también, hablando de que han pasado «cosas raras» en lo que respecta a las votaciones, puesto que considera que su hijo debía haber ganado el premio: «Creo que es el mayor… no voy a decir robo, sino daño moral a un ser humano. Creo que Lamine Yamal es el mejor jugador del mundo con mucha diferencia, con muchísima diferencia. No porque sea mi hijo sino porque es el mejor jugador del mundo, creo que no hay rivales».