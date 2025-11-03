Mbappé y Bellingham entran en el mejor once de FIFPro

Kylian Mbappé y Jude Bellingham han entrado en el FIFPro World 11, el mejor once que cada año eligen los futbolistas profesionales a través de este sindicato. El francés y el inglés son los representantes del Real Madrid en el once, dominado claramente por el Paris Saint-Germain, ganador de la Champions (y del triplete), y con dos futbolistas españoles, Pedri y Lamine Yamal.

El once FIFPro, que se elige cada año, lo eligen los 26.000 futbolistas que están afiliados a este sindicato, llamado de ese mismo nombre, y que elaboran el once de la temporada pasada, comandada por el PSG. Donnarumma en portería; Achraf, Van Dijk, Nuno Mendes en defensa, Vitinha, Palmer, Bellingham, Pedri en el centro del campo y Lamine Yamal, Mbappé y Dembélé en el ataque forman este once de FIFPro.

Así, el PSG tiene cinco componentes en el once, aunque uno, Donnaruma, juega actualmente en el Manchester City. Por el Real Madrid figuran Mbappé y Bellingham, dos jugadores por los seis que hubo la temporada anterior, ya que ese año había ganado la Champions el conjunto blanco. Por el Barça están Pedri y Lamine Yamal.

Los otros nominados al once, que no entran en este mejor once, son Becker y Courtois en portería, Arnold, Saliba, Marquinhos y Cubarsí en defensa, Joao Neves, Fede Valverde, De Bruyne y Modric en el centro del campo y Raphinha, Salah, Haaland, Messi y Cristiano en ataque.

Este es el mejor once de la temporada pasada para FIFPro: Donnarumma; Achraf, Van Dijk, Nuno Mendes; Vitinha, Palmer, Bellingham, Pedri; Lamine Yamal, Mbappé y Dembélé.