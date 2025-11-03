Por esto también es el mejor del mundo: la dedicatoria especial de Mbappé a un niño enfermo

Kylian Mbappé es líder absoluto en el Real Madrid. Su doblete ante el Valencia fue otro día más en la oficina para el francés y sus actuaciones se han convertido en motivo de peregrinación en el Santiago Bernabéu. Tanto es así que, a pesar de ser el futbolista más aclamado del mundo, siempre deja momentos muy emotivos para aquellos que no atraviesan su mejor momento. Esta vez, lo quiso mostrar a todo el mundo en lo que mejor sabe hacer: marcar goles.

Todo empezó hace apenas unos días cuando el club blanco invitó a un niño enfermo de 11 años a un entrenamiento de Valdebebas para que pudiera conocer a toda la plantilla, donde recibió muchos regalos y una camiseta del francés firmada. Fue entonces cuando Kylian le prometió que iba a dedicarle su próxima celebración, y no falló en su promesa. Cuando anotó el penalti para abrir el marcador, Mbappé hizo el gesto del guerrero, simulando que se pintaba dos líneas en la cara con sus manos y señalando luego a la cámara.

Dicha imagen la pudo ver el propio joven junto con su familia, a los que regalaron entradas para el partido en el Santiago Bernabéu para cerrar una semana de ensueño y poder ver de cerca a su ídolo. Mbappé redondeó el partido con un doblete para mantenerse como líder del Real Madrid y máximo goleador de la Liga con 19 goles en 17 partidos. «Noche de gala en El Bernabéu.

Gran trabajo del equipo. Hay que seguir así. ¡HalaMadrid!», escribió en sus redes sociales con su foto enseñando la Bota de Oro.

Mbappé, ídolo absoluto

En el Real Madrid se frotan las manos con el rendimiento que está dando el francés esta temporada. Con Arda Güler como su mejor socio y con jugadores de calidad como Vinicius, Bellingham y compañía, el optimismo de dejar atrás el sabor amargo que tuvo en su primer año de madridista es más alto que nunca. Gran parte del éxito que está teniendo Xabi Alonso se debe a la capacidad resolutiva del francés y en el club están encantados con que sea el emblema del equipo.

«Tiene esa facilidad de hacer el gol, de estar en el lugar oportuno. De que cuando está enfilado y se gira a portería, encara, encuentra muy fácil el gol… Y va a hacer muchos. No sé cuántos acabarán siendo, pero tengo la sensación de que va a hacer muchos goles esta temporada», explico Alonso en la rueda de prensa después del partido.