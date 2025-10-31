Mbappé recibe su primera Bota de Oro: «Espero ganarla otra vez el próximo año»

El palco de honor del estadio Santiago Bernabéu se engalanó para la entrega de la Bota de Oro a Kylian Mbappé. El galo comenzó dando las gracias a todos y reconoció que es un momento importante. «Gracias a mis compañeros puede salir la mejor versión de Kylian. Espero que vamos a ganar muchos premios colectivos este año, que es lo importante. Es un grandísimo placer jugar en el Real Madrid, era mi sueño de niño», comienza el galo.

«Lo más importante es el equipo, gracias a todo el club, médicos, staff, que me ayudan fuera y dentro del campo. Espero ganarla otra vez el próximo año», añadió el delantero francés.

Mbappé estuvo acompañado en este acto por Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, su padre Wilfried y miembros de su familia, el cuerpo técnico del primer equipo madridista, la directiva del conjunto blanco y toda la plantilla con la única ausencia de Carvajal, tras el fallecimiento de su abuela.

Mbappé conquistó la Bota de Oro -un galardón que sólo contabiliza los goles anotados en las ligas nacionales, sin incluir Copas ni competiciones europeas- tras protagonizar un espectacular sprint final. El francés marcó nueve tantos en los últimos cinco partidos de Liga (dos al Celta, tres al Barcelona, uno al Mallorca, otro al Sevilla y dos más a la Real Sociedad). Con ese registro, superó a Robert Lewandowski (Barcelona) en la lucha por el Pichichi, que también terminó ganando, y a Gyökeres.

El delantero del Sporting de Portugal anotó más goles totales que Mbappé (39), pero los de la liga lusa tienen un coeficiente menor. En Portugal, cada gol se multiplica por 1,5 puntos, mientras que en España cada tanto vale 2 puntos, debido al nivel de dificultad de cada campeonato. En Inglaterra ocurre lo mismo: los goles también valen 2 puntos, por lo que el principal rival de Mbappé por esta Bota de Oro fue Salah.

Sin embargo, mientras Mbappé cerró la temporada con un tramo final arrollador, Salah -ya con la Premier decidida a favor del Liverpool- bajó su rendimiento. El egipcio solo marcó un gol en los últimos siete partidos de su equipo, lo que acabó por alejarlo de la pelea por el trofeo.

De este modo, el delantero francés se llevó la Bota de Oro 2025 con 62 puntos, por delante de Gyökeres (58,5) y Salah (56). El otro jugador de LaLiga que logró meterse en el top 5 fue Lewandowski, que debido a una lesión no pudo competir hasta el final por el título de máximo goleador. El polaco terminó la temporada con 25 goles y 50 puntos.

Mbappé consiguió la Bota de Oro en su primera temporada con el Real Madrid, lo que otorga aún más mérito a su logro. Cerró la Liga con 31 goles, sucediendo a Harry Kane en el palmarés y convirtiéndose en el primer madridista que gana este premio individual en diez años: el último fue Cristiano Ronaldo en la temporada 2014/15. Mbappé es el tercer jugador del Real Madrid en conquistar la Bota de Oro, tras Hugo Sánchez (que la compartió en 1990 con Hristo Stoichkov) y Ronaldo.

Kane y Haaland, los grandes rivales

Mbappé intentará revalidar la Bota de Oro esta temporada, aunque la competencia será feroz. El francés suma 11 goles en Liga, los mismos que Haaland con el Manchester City en la Premier League, mientras que Harry Kane lleva uno más con el Bayern. Actualmente, el líder de la clasificación es el serbio Darko Lemajic, del RFS letón, con 27 goles. No obstante, al jugar en una liga de menor coeficiente, esos tantos le otorgan solo 27 puntos, mientras que Mbappé, Kane y Haaland acumulan entre 22 y 24 puntos, ya que los goles en la Liga, la Bundesliga y la Premier valen doble.