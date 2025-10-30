El mejor Mbappé de siempre

Los números no dejan lugar a dudas. Kylian Mbappé está protagonizando el mejor arranque goleador de su carrera. El delantero galo ha anotado 16 tantos en sus 13 primeros partidos de la temporada con el Real Madrid. Unos registros que le sitúan con un promedio de más de un gol por encuentro y evidencian el gran momento de forma que atraviesa el ’10’ merengue.

Mbappé ha hecho gala de su regularidad de cara a puerta en su segunda temporada en la ‘Casa Blanca’. Únicamente ha fallado a su cita con el gol en Liga ante el Mallorca, cuando el VAR le anuló dos goles por fueras de juego milimétricos. El francés suma 11 dianas en diez partidos de la competición doméstica y lidera de forma destacada la tabla del Pichichi. En Champions sólo se ha quedado sin convertir ante la Juventus, pero acumula cinco goles en tres encuentros. Harry Kane es el único jugador que iguala sus cifras en esta competición.

Si mantiene su proyección goleadora, Kylian Mbappé apunta a pulverizar los registros goleadores de su primera temporada en el Real Madrid. Pese a firmar un mal arranque de campaña, el delantero acabó entonándose, y de qué manera. El entonces ‘9’ de los merengues firmó 44 tantos en su campaña de debut, récord en la historia del Real Madrid, y conquistó el Pichichi y la Bota de Oro. Unos notables registros que consiguió a pesar de sumar ocho goles en sus primeros 13 partidos. Esta campaña ha comenzado doblando las cifras de su debut, y apunta a dejar muy atrás esas 44 dianas.

Al comparar los números goleadores de Mbappé con los del resto de su carrera, descubrimos que el francés está entrando en una nueva dimensión de cara a puerta. Pese a cumplir 27 años el próximo mes de diciembre, el francés ya cuenta con una dilatada trayectoria y una gran muestra comparativa. Su debut en la élite se produjo en 2015 con el Mónaco, a los 17 años de edad. Pese a que comenzó a despuntar como un extremo rápido y regateador, poco a poco fue acomodando sus virtudes hacia el gol y la posición de nueve. Un camino que ya recorrió su gran ídolo, Cristiano Ronaldo.

Mbappé acecha el promedio de Cristiano Ronaldo

Desde su llegada al PSG, donde comenzó a despuntar de cara al gol, Kylian Mbappé no había superado, hasta ahora, el promedio de gol por encuentro en sus 13 primeras apariciones de la temporada. En la 2018/19, su segunda en el conjunto parisino, sí logró alcanzar los 13 goles. En sus dos últimas campañas con el PSG, se anotó 12 (2023/24) y 11 (2022/23) en su cuenta.

El genial inicio de temporada de Mbappé le acerca a los números del máximo goleador histórico del club. Un Cristiano Ronaldo, con el que el galo ha crecido como modelo, que anotó 451 goles en 438 partidos oficiales como madridista. Aunque la muestra es mucho menor, su promedio anotador de la 2025/26 le acerca al gol por partido en su carrera como merengue. En 72 encuentros con el Real Madrid, Mbappé suma 60 tantos.