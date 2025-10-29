La Audiencia da la razón al Madrid con la Superliga y la UEFA se expone a multas por daños y perjuicios

La Audiencia Provincial de Madrid ha desestimado los recursos de apelación interpuestos por UEFA, RFEF y la Liga respecto a la Superliga, dando la razón al Real Madrid y confirmando que la UEFA, en este caso, infringió gravemente las normas de libre competencia de la Unión Europea en línea con la sentencia del TJUE con abuso de su posición de dominio.

La sentencia, notificada este miércoles, abre la vía a reclamar los cuantiosos daños y perjuicios sufridos por el club, tal y como indica el Real Madrid, que informa a su vez «que a lo largo de 2025 ha mantenido numerosas conversaciones con UEFA para buscar soluciones».

Sin embargo, en este sentido, el Real Madrid explica que no se ha alcanzado «ningún compromiso en torno a una gobernanza más transparente, sostenibilidad financiera, protección de la salud de los futbolistas y mejoras en la experiencia de los aficionados, incluyendo modelos de retransmisión gratuitos y accesibles a nivel global como fue el caso en el Mundial de Clubes de FIFA».

Con ello, el Real Madrid «anuncia que seguirá trabajando por el bien del fútbol global y de los aficionados, al tiempo que pedirá a UEFA los cuantiosos daños y perjuicios sufridos».

Por su parte, la Liga, que sale dañada de esta novedad en el caso de la Superliga, manifiesta su «respeto» a esta sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, aunque detalla, para defender sus intereses, que «la resolución no aprueba ni avala ningún formato específico de competición, ni hace referencia al proyecto inicial anunciado en 2021, que posteriormente ha sido modificado por sus promotores».

«La decisión judicial se centra exclusivamente en aspectos procedimentales, estableciendo que los sistemas de autorización deben basarse en criterios transparentes, objetivos y revisables, sin pronunciarse sobre el fondo ni sobre la viabilidad de eventuales torneos alternativos», añaden desde la Liga.