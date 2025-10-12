Mbappé: «¿Cristiano? Él marcó los goles durante nueve años en el Madrid, yo sólo llevo año y medio»

Kylian Mbappé no puede ocultar su admiración hacia Cristiano Ronaldo desde que militaba en el Real Madrid. El delantero francés siempre tuvo al portugués como referente y una muestra de ello es que se refiere al jugador como «El Bicho». El jugador confesó en una entrevista con Jorge Valdano que tiene una relación mucha más fluida de lo que la gente puede pensarse con el mayor goleador de la historia del fútbol.

Preguntado acerca de la opción de ser tan grande como Cristiano Ronaldo en el Real Madrid por el número de goles, Mbappé tiene clara la filosofía. «Él ha metido los goles durante nueve años y yo durante un año y medio solamente. Cristiano siempre ha sido un modelo, un ejemplo. Tengo la suerte de hablar con él y que me dé consejos y me ayude. En el Madrid es el número 1», aseguró el delantero, despojado de ego.

»𝙀𝙡 𝙗𝙞𝙘𝙝𝙤» »Cristiano siempre ha sido un modelo y un ejemplo para mí. Tengo la suerte de hablar con él, me da consejos».

De hecho, Mbappé tiene muy claro que alcanzar el nivel de Cristiano en el Real Madrid es algo complicado porque sigue siendo recordado pese a que se marchó en 2018. «Todavía sigue siendo un jugador referente del Madrid porque hizo muchas cosas y la gente ahora sigue soñando con Cristiano por todo lo que se consiguió. Yo quiero seguir mi camino y espero que la gente sueñe conmigo igual y eso va a ser un momento histórico para mí y para el Real Madrid», auguró el futbolista.

Finalmente, el delantero del Real Madrid exhibió su forma de pensar sobre las críticas y por tener una idea formada de las cosas. «Tener ideas provoca enemigos. Pero si tiene enemigos es que haces las cosas bien. No he visto enemigos de una persona que hace las cosas mal», reflexionó sobre lo complicado que es ser futbolista a día de hoy y no ser utilizado con otros fines que no sean el balompié.