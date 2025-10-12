Mbappé: «Xabi tiene que demostrar más que Carlo, pero tiene ganas de conseguir cosas grandes»

Kylian Mbappé habla muy bien y explica las cosas mejor. Casi igual que lo que hace sobre un terreno de juego. También a la hora de analizar a los dos entrenadores del Real Madrid. Con Carlo Ancelotti aprendió mucho y ahora quiere hacerlo a las órdenes de Xabi Alonso. «Vamos a ayudarle para conseguir muchos títulos con el Real Madrid», declara el galo.

«Me gustan muchas cosas de España. No conocía bien el país. La gente es muy amable. Me sorprendió. Me dieron mucho cariño desde el principio. Parece que soy un jugador español por el cariño que me dieron. Y estoy muy agradecido. Te da una gran alegría porque la gente te valora como jugador y persona», comenzó señalando la estrella gala sobre el que es su nuevo país desde hace un año y medio.

«Cuando llegué me decía el club que me quedase en casa. La gente me esperaba en todos lados. Pero respetan mucho la privacidad. Mi familia no habla español y siempre le han tenido mucho cariño», añadió sobre su llegada al Real Madrid.

«He tenido presión desde que soy joven. La única diferencia es que es el mejor club del mundo. Tú te metes la presión de conseguir las cosas. Tengo que ganar, tengo que hacerlo bien y tengo que ser un ejemplo para mis compañeros. Es positivo porque te ayuda siempre a subir el nivel», valoró Kylian Mbappé en Universo Valdano en Movistar Plus sobre la presión de jugar en el Real Madrid.

Mbappé también opinó sobre las polémicas en torno al Madrid que existen siempre: «Es más que España. Los humanos son así. En Italia o Francia es igual. Dos jugadores famosos en el mismo equipo vende mucho papel. Tengo una gran relación con Vinicius y este año mucho mejor porque nos conocimos más. Si queremos ganar títulos tenemos que estar los dos a nuestra mejor versión».

Y por último, Mbappé comparó a sus dos entrenadores hasta ahora en el Real Madrid, a Carlo Ancelotti y a Xabi Alonso: «Dos personas diferentes. Dos generaciones de entrenadores. Ancelotti es uno de los mejores de la historia. Cuando llegas a su vestuario estás feliz de estar con él. Está muy cerca de los jugadores, te ayuda… Y Xabi también ayuda, pero es muy joven. Y tiene que demostrar más que Carlo. No necesita Ancelotti demostrar. Xabi tiene ganas de demostrar y conseguir cosas grandes con el Madrid. Es su primera gran oportunidad en el mejor club del mundo. Vamos a intentar ayudarle y a conseguir la mayoría de títulos posibles con el Madrid».