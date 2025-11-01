Mbappé repasa todos sus goles con el Real Madrid: «Marcar con esta camiseta es muy especial»

Kylian Mbappé recibió un bonito regalo por parte del Real Madrid tras ganar su primera Bota de Oro y repasó todos los goles que ha marcado hasta ahora con la camiseta blanda. El club de Chamartín le obsequió con un mural lleno de cuadros con sus tantos más especial de la temporada pasada que le llevaron a levantar este premio.

«Cuando veo todas estas cosas me da mucho honor de ser un jugador del Real Madrid. Estoy muy feliz. Estoy orgulloso de competir para este escudo, por esta camiseta, para esta afición… los goles yo he metido toda mi vida, pero meterlos como jugador del Madrid es muy especial. Significa mucho para mí y quiero seguir así para ayudar al equipo y poder ganar los máximos títulos posibles», comenzó señalando el delantero francés.

«Fue un sueño jugar para el Real Madrid. Lo soñaba desde niño. Fue la primera vez (su presentación) que tenía esta conexión como jugador madridista. El estadio estaba lleno para mí y fue increíble, una locura. Yo tengo que decir gracias otra vez por este día, porque fue el mejor inicio para un jugador», añadió un Kylian Mbappé radiante de felicidad.

Sobre su primer gol en el Santiago Bernabéu contra el Betis: «Yo creo que hablamos del inicio de la historia. De una parte más romántica. Pero ahí llegó el inicio de verdad, en el campo. El primer gol en el Bernabéu es la bienvenida de verdad. Gracias por todo el amor, pero nosotros jugamos en el campo y es ahí donde tienes que demostrar lo que sabes hacer. Fue un gran momento».

«El gol contra el Sevilla fue un bombazo. No tenía mucho tiempo, controlo bien el balón, miro a la portería, ellos no me atacan y yo tenía claro que iba a tirar a ese lado. Es un poco mi firma, pero es un bombazo», dijo Mbappé.

«El gol al Leganés. Mi primer gol de falta. Es una cosa que yo he trabajado mucho con Llopis y cuando lo marqué yo quería compartirlo con él porque hace el trabajo que la gente no vez. En el staff hay mucha gente que nos ayuda cada día en Valdebebas. Eso la gente no lo sabe. Nosotros hacemos magia en el campo, pero la magia se prepara. Era la felicidad de toda la plantilla», valoró el delantero galo.

Su primer hat-trick: «Hice tres goles diferentes. Yo acabé un trabajo de equipo. Lo meto porque mi trabajo es marcar goles, pero fue un hat-trick de equipo»

Sobre el gol que le dio la Bota de Oro: «Para mí ese no fue mi día. La Bota de Oro fue algo muy bueno para mí, pero yo pensaba únicamente en darles las gracias a estos jugadores que han marcado la historia. Fue el día del adiós de estas leyendas».

Terminó Mbappé viendo su primera foto con la Bota de Oro: «Es la primera vez que veo esta foto. Me gusta mucho. Es un recuerdo para toda la vida y lo voy a guardar».