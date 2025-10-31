Así queda el palmarés de la Bota de Oro tras ganarla Kylian Mbappé

Kylian Mbappé ha recibido la Bota de Oro 2025, el trofeo que le acredita como máximo goleador de las ligas europeas durante la pasada campaña. Pese a no firmar un gran arranque de temporada en su debut con la camiseta del Real Madrid, el delantero galo se recompuso para acabar firmando 31 goles en el campeonato doméstico y 44 en total en el curso 2024/25. El ’10’ se ha convertido en el tercer jugador merengue en conquistar este galardón, tras Hugo Sánchez y Cristiano Ronaldo.

Una notable campaña de cara a puerta para Mbappé, con la que se convirtió también en el máximo goleador del Real Madrid en su temporada de debut. El galo sigue de dulce en la 2025/26, en la que apunta a pulverizar sus registros. En sus 13 primeros partidos, el campeón del mundo en 2018 ha anotado 16 tantos. 11 de ellos han llegado en Liga, donde es Pichichi destacado por delante de Etta Eyong y Julián Álvarez, con seis dianas. A nivel europeo cuenta con dos duros competidores para revalidar su Bota de Oro: Harry Kane (12 goles) Erling Haaland (11).

Quién ganó la Bota de Oro 2025

Kylian Mbappé aprovechó una gran recta final de temporada para firmar 31 goles en Liga. Unas cifras que le permitieron conquistar su primera Bota de Oro. Un logro codiciado por el delantero, que había pisado el podio en cuatro ocasiones: dos segundos puestos y dos terceros. Finalmente, el ariete del Real Madrid alcanzó el primer puesto de un premio que, a diferencia del Balón de Oro, cuenta con un criterio plenamente objetivo.

Cómo quedó el ranking de la Bota de Oro 2025

Mbappé contó con varios contendientes de peso para alzarse con la Bota de Oro. El segundo clasificado, de hecho, anotó más goles que el jugador del Real Madrid. Viktor Gyokeres, delantero del Sporting CP portugués durante la pasada temporada (ahora milita en el Arsenal), convirtió 39 dianas. Al jugar en el campeonato luso, los tantos del delantero sueco tuvieron un valor de 1,5. Por tanto, su puntaje se quedó en 59,5, y no alcanzó los 62 puntos de Mbappé. Los tantos en las cinco grandes ligas (España, Inglaterra, Italia, Francia y Alemania) se multiplican por dos, mientras que en el resto de campeonatos tienen un valor menor.

Completó el podio el egipcio Mohamed Salah con 29 goles (58 puntos), que lideró la tabla durante buena parte de la temporada. El jugador del Liverpool pagó el mal final de curso de los de Arne Sloth, que bajaron el pistón tras asegurar el título de la Premier. El Top 5 lo completaron Lewandowski (27 tantos) y Kane (26). La gran sorpresa negativa fue Erling Haaland, que quedó en octavo lugar tras anotar 22 goles en la liga inglesa.

Qué jugador ha ganado más veces la Bota de Oro

El palmarés de la Bota de Oro es fiel reflejo del dominio que ejercieron dos jugadores durante más de una década. Leo Messi es el futbolista que ha conquistado este trofeo en más ocasiones, con un total de seis (2010, 2012, 2013, 2017, 2018 y 2019). De cerca le sigue su gran competidor durante aquellos años, Cristiano Ronaldo. El portugués levantó la Bota de Oro en solitario en 2008, 2011 y 2015; mientras que compartió la de 2014 con Luis Suárez.

Así queda el palmarés de la Bota de Oro

Tras el triunfo de Kylian Mbappé, así queda el palmarés histórico de la Bota de Oro. Un premio que se entrega desde la temporada 1967/68.