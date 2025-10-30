El Real Madrid planea reclamar más de 4.000 millones de euros a la UEFA por daños y perjuicios con el tema de la Superliga. El club blanco prepara una demanda que puede ser histórica en el fútbol mundial y que podría colocar a la organización que preside Ceferin en una posición muy complicada respecto al proyecto de A22.

Una demanda que iría a colación tras el bloqueo que la UEFA realizó a la Superliga en el año 2021. Desde ese año, el club blanco considera que ha perdido casi 5.000 millones de euros. Por ello esta demanda alcanzará esas cifras por daños respecto a publicidad, televisión e ingreso por los partidos que han quedado sin disputarse.

Informa Financial Times que esta demanda de más de 4.000 millones de euros la llevará a cabo A22, empresa encargada del proyecto de la Superliga, con ayuda de los servicios jurídicos del Real Madrid. Una demanda que se realizará contra la UEFA dentro de muy poco según este medio y que se activa después de la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid a favor del club blanco y de la Superliga.

El pasado miércoles, la Audiencia Provincial de Madrid ha desestimado los recursos de apelación interpuestos por UEFA, RFEF y la Liga respecto a la Superliga, dando la razón al Real Madrid y confirmando que la UEFA, en este caso, infringió gravemente las normas de libre competencia de la Unión Europea en línea con la sentencia del TJUE con abuso de su posición de dominio.

Esta sentencia abre la vía a reclamar los cuantiosos daños y perjuicios sufridos por el club, tal y como indica el Real Madrid, que informa a su vez «que a lo largo de 2025 ha mantenido numerosas conversaciones con UEFA para buscar soluciones». Por ello la demanda que se llevará a cabo superará los 4.000 millones de euros.

El Real Madrid, además, explica que no se ha alcanzado «ningún compromiso en torno a una gobernanza más transparente, sostenibilidad financiera, protección de la salud de los futbolistas y mejoras en la experiencia de los aficionados, incluyendo modelos de retransmisión gratuitos y accesibles a nivel global como fue el caso en el Mundial de Clubes de FIFA».