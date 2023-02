¿Qué son los premios The Best y cómo funcionan?

Este lunes 27 de febrero conoceremos al ganador del The Best, que será el heredero de Robert Lewandowski, último futbolista que se llevó este galardón que es entregado por la FIFA. Karim Benzema, Leo Messi y Kylian Mbappé son los tres finalistas para llevarse el premio a casa, aunque todo parece que estará entre los dos primeros.

Desde 2016 la FIFA se separó de France Football y no participaba en la entrega del Balón de Oro. El máximo organismo del fútbol pasó a crear su premio propio, que lo denominó The Best. Con este trofeo también premian a los mejores futbolistas y entrenadores del último año, tanto masculinos como femeninos.

La FIFA quiere premiar en los The Best al rendimiento sobre el terreno de juego y también fuera del campo. Se entregan trofeos en diferentes categorías, pero el más importante y el que todo futbolista aspira a levantar es ese de metal plateado que mide unos 30 centímetros y pesa más de 6 kilos.

En esta gala que se celebrará en París conoceremos al y a la mejor futbolista del último año, además de los mejores entrenadores masculinos y femeninos. Los porteros y las porteras también tienen su propia categoría de premios. Por otro lado, el mejor gol recibirá el Puskas, la mejor afición también será premiada, se entregará el premio Fair Play, y se conocerá el once ideal masculino y el femenino.

Actualmente Cristiano Ronaldo y Robert Lewandowski son los únicos que han conseguido ganar el The Best en dos ocasiones. Luka Modric y Leo Messi sólo han logrado llevárselo en una ocasión, aunque en esta edición el argentino es el gran favorito junto a un Karim Benzema que quiere redondear su mejor año con este galardón tras haber ganado hace unos meses el Balón de Oro.

Los nominados a The Best