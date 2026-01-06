Flick: «Voy a estar contento con el fichaje de Cancelo»

Hansi Flick atendió a los medios de comunicación desde la Ciudad Deportiva King Abdullah en este martes 6 de enero en la previa de la primera semifinal de la Supercopa de España. El entrenador del Barcelona analizó el partido que le medirá en Arabia Saudí al Athletic Club de Bilbao con el objetivo de alcanzar la gran final del torneo.

«Este torneo es diferente que en Alemania, pero me gusta. Son cuatro equipos, con semis y final. La temporada pasada nos dio mucha confianza para el resto de la temporada», comenzó señalando el entrenador culé sobre la Supercopa de España.

Flick confirma el fichaje de Cancelo: «Hablamos con el staff y cuando Ronald vuelva tendremos buenas opciones en los centrales. Joao nos dará refuerzo en los laterales y más arriba, pero aún no está cerrado. Cuando lo esté estaré contento porque nos dará más opciones. Es una buena opción con mucha calidad».

Más sobre el fichaje de Cancelo: «Sabes la situación mejor que yo. Estamos en una situación en la que tenemos que ser inteligentes en los fichajes, no es como los otros equipos que pueden pagar cientos de millones por jugadores. Pero está bien, para los jugadores jóvenes es bueno, se pueden desarrollar y confiamos en ellos. Ahora tenemos la oportunidad de tener un jugador experimentado para el ataque, tenemos que trabajar en ello».

«Jugamos ante los mejores equipos de España. El Athletic tiene muchas opciones en ataque, no será un encuentro fácil. Si hacemos los mismos errores que el domingo no será fácil. Tenemos que trabajar y jugar mucho mejor defensivamente y conectados como un equipo. En el Madrid y el Atlético también piensan que pueden ganar, como el Athletic. Es la manera más corta de ganar un título, son solo dos encuentros. Es nuestro objetivo, pero no será fácil», opinó Flick sobre la Supercopa y sus rivales.

«Joan Garcia va a ser el titular», confirmó Hansi Flick sobre la portería en este torneo. «Ningún jugador me ha pedido salir este mes de enero», añadió.

«Veremos en el entrenamiento y quiero hablar con Araujo. No he decidido aún. Es algo que toma su tiempo, si se ve preparado a lo mejor cambiamos algo, pero no es nuestro plan por ahora», comentó sobre la posible presencia de Araujo en la convocatoria en la semifinal.

«En un club como el Barça siempre encontraras posiciones con dos jugadores con mucha calidad. Ferran lo ha hecho muy bien, igual que Lewy. Para mí lo importante es la mentalidad y la actitud que muestran. Cuando están en el banquillo están allí. Es lo que quiero ver. Todo es sobre el equipo, no sobre un jugador o sobre mí», dijo sobre la delantera el técnico alemán.

«La motivación es ganar el título. Son solo dos encuentros, es motivación suficiente. Queremos ganar títulos. Estamos aquí para hacer lo mejor e intentar ganar», comentó Hansi Flick en sala de prensa.

Sobre los jugadores en el medio: «Eric ha demostrado que puede jugar en muchas posiciones. Frenkie lo ha hecho bien de ‘6’. Pedri estuvo lesionado y tuvimos que adaptarnos. Lo más importante, y lo vimos en el derbi, es quien juegue de ’10’. Con Fermín, fue muy bueno. Es lo que necesitamos en esa posición. Frenkie y Pedri son jugadores que pueden mantener la pelota y defienden bien. Tenemos opciones. Eric puede jugar en otras posiciones»