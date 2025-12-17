El Atlético Baleares monta un dispositivo especial

El Atlético Baleares ha montado un dispositivo especial para garantizar la máxima seguridad en el partido de esta tarde ante el Atlético de Madrid en el que se espera que el Estadio Balear registre un lleno absoluto, el primero de su historia desde la remodelación integral que llevó a cabo Ingo Volckmann en diciembre de 2017, y que culminó con la reinauguración del recinto en agosto de 2019.

El club ha cuidado con especial esmero la distribución de entradas y salidas del estadio, consciente de que está ante un partido especial en el que el aforo habitual se aumenta en 1.200 espectadores tras la instalación de una grada supletoria en el fondo norte. Las localidades están agotadas y si se pudieran vender 2.000 más se despacharían sin problemas ya que la expectación es máxima.

Las puertas se abrirán a las seis de la tarde, una hora antes de que el canario Alejandro Hernández Hernández dé comienzo oficial al partido, aunque por supuesto los dos equipos llegarán mucho antes. Se ha meditado variar la hora de apertura, pero finalmente se ha optado por las seis de la tarde.

Se espera también una importante presencia en el palco presidencial porque han anunciado su asistencia representantes del Govern Balear, del Consell de Mallorca y del Ajuntament de Palma, conscientes de que tienen que estar dándole apoyo al Atlético Baleares en el que es el partido de mayor prestigio de su historia. Por parte rojiblanca estará en el palco Mateu Alemany, que viajará por primera vez a la isla desde que es director de fútbol del Atlético. Será también un día muy especial para el propietario Ingo Volckmann, que con su esfuerzo ha sido pieza importante para que el equipo dispute hoy un partido de tanto prestigio.