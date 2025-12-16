Los expertos lo llaman la ‘sexta extinción masiva’: podría ser el fenómeno más preocupante de nuestro tiempo

Llega la llamada sexta extinción masiva, podría ser el fenómeno más preocupante de nuestro tiempo. Será mejor que nos empecemos a preparar para unas jornadas en las que todo puede ser posible. Con la mirada puesta a una serie de detalles que acabarán marcando una diferencia importante. Es momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que, sin duda alguna deberemos tener en consideración. La naturaleza nos manda una señal muy clara que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante.

Un giro radical que sin duda alguna deberemos empezar a visualizar de una manera muy clara. Este mundo en el que vivimos lo debemos cuidar al máximo para acabar obteniendo aquello que deseamos, un cambio de tendencia que, sin duda alguna, será la que nos afectará en estos días que tenemos por delante. Una situación del todo inesperada que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que todo puede ser posible. La sexta extinción masiva llegará antes de lo que podríamos llegar a pensar, será el fenómeno más preocupante de nuestro tiempo.

Lo llama la sexta extinción masiva

Sin duda alguna, deberemos empezar a cuidar al máximo determinados elementos que van de la mano y que pueden darnos una imagen un poco más realista de lo que podría pasar en breve. El ser humano está detrás de más de un problema con una naturaleza que parece que se revela contra nosotros.

La que será considerada una extinción masiva puede acabar siendo la que nos dará más de una sorpresa en estas próximas jornadas en las que realmente todo puede ser posible. Tocará saber en todo momento qué es lo que puede pasarnos en breve.

Será hora de saber qué extinción puede afectar nuestro territorio. Siempre que hablamos de extinción es el fin de unas especies que debemos empezar a cuidar y que sin duda alguna, ya estamos llegando tarde a la hora de determinar todo lo que puede pasar con ellas.

Tenemos que abordar algunos elementos que quizás hasta la fecha desconocíamos y que pueden convertirse en un problema mayor a medida que avanzamos en el tiempo. Estaremos pendientes de estos detalles que, sin duda alguna, pueden acabar generando más de una sorpresa a largo plazo. La alerta de los científicos pone los pelos de punta.

El fenómeno más preocupante de nuestro tiempo ya está aquí

Puede estar más cerca de lo que nos imaginaríamos, el fenómeno más preocupante de nuestro tiempo. Llega un destacado cambio de tendencia que puede ser clave en estos días que tenemos por delante y que pueden ser esenciales en estas próximas jornadas.

Tal y como nos explican los expertos de Schitechdaily: «Durante años, varios informes científicos han sugerido que la Tierra puede estar entrando en otro evento de extinción masiva. Estas predicciones a menudo se basan en la extensión de los patrones de extinción desde los últimos 500 años hacia el futuro y en la suposición de que la pérdida de especies se está acelerando drásticamente. Un nuevo estudio de Kristen Saban y John Wiens del Departamento de Ecología y Biología Evolutiva de la Universidad de Arizona ofrece una visión contrastante. Sus hallazgos indican que las extinciones entre plantas, artrópodos y vertebrados terrestres alcanzaron su punto más alto hace aproximadamente un siglo y han disminuido desde entonces. Los investigadores también señalaron que las extinciones anteriores a menudo utilizadas para justificar los pronósticos actuales fueron impulsadas principalmente por especies invasoras en las islas en lugar de la principal amenaza actual, que es la destrucción generalizada del hábitat».

Siguiendo con la misma explicación: «Los autores argumentan que muchas afirmaciones sobre una extinción masiva moderna se basan en proyecciones que no explican cómo los impulsores de la extinción han cambiado con el tiempo. Su trabajo, publicado en la revista Proceedings of the Royal Society de Londres, es el primero en examinar las tasas, causas y patrones de extinción recientes tanto en grupos de plantas como de animales. Para llevar a cabo su análisis, Saban y Wiens revisaron los datos de extinción de 912 especies de plantas y animales que se sabe que han desaparecido en los últimos cinco siglos. En total, se incorporó información de casi 2 millones de especies al estudio. «Descubrimos que las causas de esas extinciones recientes eran muy diferentes de las amenazas a las que se enfrentan actualmente las especies», dijo Wiens, profesor de ecología y biología evolutiva. «Esto hace que sea problemático extrapolar estos patrones de extinción pasados al futuro, porque los impulsores están cambiando rápidamente, particularmente con respecto a la pérdida de hábitat y el cambio climático».

Es uno de los fenómenos más preocupantes de nuestro tiempo que debemos tener en consideración y que puede que nos haga reflexionar sobre la forma de cuidar la propia naturaleza.